"Тоттенхэм" выиграл дерби против "Вест Хэма"

"Тоттенхэм" приблизился на расстояние в одно очко к "Манчестер Юнайтед" благодаря победе 2:0 над "Вест Хэмом".

Относительно 1:1 против "Манчестер Юнайтед" в стартовом составе "шпор" вышли отбывший дисквалификацию Деле Алли, а также Джовани Ло Чельсо и Лукас Моура, заменив Харри Уинкса, Стивена Бергвейна и Эрика Ламелу.



У "молотобойцев" с первых минут появились Фабиан Бальбуэна и Райан Фредерикс, заменив Джереми Нгакиа и Фелипе Андерсона.



"Вест Хэм" очень слабо выглядел весь первый тайм, лишь раз потревожив голкипера хозяев Уго Льориса, но даже в том моменте уже был зафиксирован офсайд.



"Тоттенхэм" тоже не блистал, но все-таки атаковал на порядок лучше, особенно под занавес тайма, когда Сон Хен Мин ударом из пределов штрафной площади даже поразил нижний угол ворот Лукаша Фабиански, однако система VAR определила, что южнокореец получил мяч в офсайде.



В начале второго тайма, наконец, обратил на себя внимание Харри Кейн, пытаясь пробить пяткой после прострела вдоль ворот — Фабиански не дал себя обмануть.



Кейн определенно проснулся, вскоре отметившись пушечным, но неточным ударом с дистанции. А на 59-й минуте Харри завершал быструю контратаку, но в створ не попал.



В конце концов "Вест Хэм" дрогнул. На 64-й минуте Ламела подал угловой, а Томаш Соучек не успел среагировать на отскочивший к нему из гущи игроков мяч и совершил автогол — 1:0.



Пропустив, "молотобойцы" чуть оживились, а на 78-й минуте едва не восстановили равновесие в счете. Джаррон Боуэн бил в касание из пределов штрафной, но попал в штангу.



В концовке "Тоттенхэм" стал садиться все глубже, но именно благодаря этому Кейн получил возможность убежать по центру один на один на 82-й минуте — 2:0.



Как и против "Вулверхэмптона" несколькими днями ранее, "Вест Хэм" провел очень слабый матч и по игре может считаться одним из фаворитов на вылет. А вот что касается "Тоттенхэма", то победа и гол Кейна — это предел ожиданий Жозе Моуриньо на этот вечер.



"Тоттенхэм" — "Вест Хэм". Отчет о матче