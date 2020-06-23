FA готова отметить переигровки в Кубке Англии на следующий сезон

Кубок Англии FA планирует отметить переигровки на всех стадиях Кубка Англии в следующем сезоне.

Из-за того, что розыгрыши Лиги Чемпионов и Лиги Европы завершатся только в конце августа, старт следующего сезона Премьер-Лиги будет сдвинут на сентябрь.

Отложенный старт рискует стать большой проблемой для клубов высшего английского дивизиона, чье расписание матчей и в обычных условиях весьма плотное.

Как сообщает The Sun, в сложившейся ситуации Ассоциация планирует упразднить переигровки в Кубке Англии, даже если это будет означать, что некоторые клубы потеряют в деньгах.

Отметим, что в этом сезоне переигровок нет, начиная с 5-го раунда. Например, из-за этого "Тоттенхэм" уступил дома "Норвичу" в серии пенальти, а "Шеффилд Юнайтед" вырвал победу 2:1 над "Редингом" в экстра-таймах — при других обстоятельствах этим командам пришлось бы встретиться еще раз.


Метки FA, Кубок Англии

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2020 23:00

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  1. arthur-naprimer 23.06.2020 23:41 # arthur-naprimer
    Кто-то из редакторов вообще читает статьи перед релизом? Ежедневно куча помарок и опечаток в заголовках и в тексте. Может все-таки "отменить", а не "отметить"?

    (ответить)

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