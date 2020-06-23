FA готова отметить переигровки в Кубке Англии на следующий сезон

FA планирует отметить переигровки на всех стадиях Кубка Англии в следующем сезоне.

Из-за того, что розыгрыши Лиги Чемпионов и Лиги Европы завершатся только в конце августа, старт следующего сезона Премьер-Лиги будет сдвинут на сентябрь.



Отложенный старт рискует стать большой проблемой для клубов высшего английского дивизиона, чье расписание матчей и в обычных условиях весьма плотное.



Как сообщает The Sun, в сложившейся ситуации Ассоциация планирует упразднить переигровки в Кубке Англии, даже если это будет означать, что некоторые клубы потеряют в деньгах.



Отметим, что в этом сезоне переигровок нет, начиная с 5-го раунда. Например, из-за этого "Тоттенхэм" уступил дома "Норвичу" в серии пенальти, а "Шеффилд Юнайтед" вырвал победу 2:1 над "Редингом" в экстра-таймах — при других обстоятельствах этим командам пришлось бы встретиться еще раз.