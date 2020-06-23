Лено пропустит не более полутора месяцев

Травма Бернда Лено оказалась гораздо менее серьезной, чем предполагалось, хотя в остатке сезона голкипер "Арсенала", вероятно, уже не сыграет.

Напомним, Лено неудачно подвернул колено в матче Премьер-Лиги против "Брайтона" в минувшую субботу. Существовали опасения, что Бернд угодит в лазарет на целый год, если худшие опасения подтвердятся.



Однако сегодня "Арсенал" официально объявил, что Лено, получив растяжение связок правого колена, вернется к полноценным тренировкам уже через четыре-шесть недель.



Поскольку в этом сезоне команде Микеля Артете остается сыграть только восемь матчей в Премьер-Лиге, можно говорить о том, что для Лено кампания 2019/20 завершена.



Что касается Гранита Джаки, Седрика Соареша и Сократиса Папастатопулоса, то они уже вернулись к занятиям в общей группе. А вот Пабло Мари поправится через два-три месяца.



Также стало известно, что нападающий Габриэль Мартинелли получил травму колена на тренировке. В "Арсенале" опасаются, что бразилец уже не сыграет в этом сезоне, но окончательный диагноз пока не поставлен.