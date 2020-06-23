Агуэро отправился в Барселону

"Манчестер Сити" отправил своего нападающего Серхио Агуэро в Барселону" на дополнительное обследование.

Напомним, Агуэро повредил свое левое колено перед самым перерывом матча Премьер-Лиги против "Бернли" накануне вечером, ценой травмы заработав пенальти.



После победы 5:0 главный тренер "Сити" Хосеп Гвардиола не смог сказать, вернется ли Серхио до окончания сезона, лишь подчеркнув, что колено беспокоило его подопечного и ранее.



А сегодня клуб с "Этихад" объявил, что 32-летний аргентинец отправился на консультацию к доктору Рамону Кугату в Барселону. В прошлом доверенный хирург Гвардиолы прооперировал не одного игрока "Сити", включая Бенжамена Менди, Илкая Гюндогана, Кевина Де Брюйне и Эмерика Лапорта.



Добавим, что в этом сезоне Премьер-Лиги Агуэро забил 16 голов. Только Джейми Варди (19) и Пьер-Эмерик Обамеянг (17) отличились больше раз.