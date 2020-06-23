Педро и Виллиан продлили контракты с "Челси" до конца сезона

Педро и Виллиан "Челси" согласовал краткосрочное продление контрактов с вингерами Педро и Виллианом.

Как известно, контракты обоих вышеназванных игроков истекали уже 30 июня, и если Виллиан неоднократно обещал помочь "синим" завершить сезон, то насчет Педро ходили слухи, что он уже договорился с "Ромой" и хочет поскорее перебраться в свой новый клуб.

Тем не менее, сегодня, в последний разрешенный Премьер-Лигой день для краткосрочного продления истекающих контрактов, "Челси" окончательно договорился с опытнейшими вингерами.

Как сообщает Daily Mail, главный тренер Фрэнк Лэмпард и директор Марина Грановская убедили Педро и Виллиана задержаться на "Стэмфорд Бридж" чуть подольше.

Добавим, что в августе "Челси" еще предстоит выезд к "Баварии" в Лиге Чемпионов, однако этот матч видится формальностью, учитывая исход первой встречи, поэтому Педро и Виллиан могут уйти после окончания кампании в Премьер-Лиге.


Метки Виллиан, контракты, Педро, Челси

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2020 19:00

Количество просмотров Просмотров: 320

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. godlike 23.06.2020 19:20 # godlike
    формальность?? 1-4 устроим баварочке

    (ответить)

  2. chelsea88 23.06.2020 19:09 # chelsea88
    Молодцы. Несомненно помогут в концовке сезона.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: