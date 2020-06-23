Педро и Виллиан продлили контракты с "Челси" до конца сезона

"Челси" согласовал краткосрочное продление контрактов с вингерами Педро и Виллианом.

Как известно, контракты обоих вышеназванных игроков истекали уже 30 июня, и если Виллиан неоднократно обещал помочь "синим" завершить сезон, то насчет Педро ходили слухи, что он уже договорился с "Ромой" и хочет поскорее перебраться в свой новый клуб.



Тем не менее, сегодня, в последний разрешенный Премьер-Лигой день для краткосрочного продления истекающих контрактов, "Челси" окончательно договорился с опытнейшими вингерами.



Как сообщает Daily Mail, главный тренер Фрэнк Лэмпард и директор Марина Грановская убедили Педро и Виллиана задержаться на "Стэмфорд Бридж" чуть подольше.



Добавим, что в августе "Челси" еще предстоит выезд к "Баварии" в Лиге Чемпионов, однако этот матч видится формальностью, учитывая исход первой встречи, поэтому Педро и Виллиан могут уйти после окончания кампании в Премьер-Лиге.