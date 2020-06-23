Клопп: "Это немыслимо, что "Ливерпуль" в 20 очках впереди "Сити"

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп назвал "немыслимым" преимущество своей команды над "Манчестер Сити" в Премьер-Лиге.

В восьми оставшихся матчах этого сезона "Ливерпулю" достаточно набрать пять очков, чтобы гарантировать себе первый за последние 30 лет чемпионский титул.



В случае победы над "Кристал Пэлас" в среду подопечные Клоппа получат возможность оформить чемпионство против "Сити", своего главного преследователя, на следующей неделе, и Юрген не может понять, почему "горожане" так сильно позади.



"Думал ли я о том, что они могут нас догнать? Дело не в этом. Наблюдая за "Сити" в понедельник (против "Бернли"), у меня была лишь одна мысль: как кто-то смог уйти вперед от этой команды на 20 очков? Это немыслимо. Должно быть, мы сделали пару очень хороших и правильных вещей. Но я не думаю о том, догонит ли нас "Сити", я думаю о "Пэлас".



"Я волнуюсь лишь за то, что должны делать мы сами, а не за то, что делает "Сити". Я смотрел за ними, потому что мы играем против них через девять дней, а не в надежде на их поражение. Я смотрел за ним и очень уважаю их. Да, они выглядят так, словно выиграют все свои оставшиеся матчи, потому что они выглядят очень сильно. Они всегда были сильной командой, но и мы не так плохи", — цитирует Клоппа ESPN.



Также во время своей пресс-конференции Клопп отчитался о выздоровлении защитника Энди Робертсона и нападающего Мохамеда Салаха, которые не играли с "Эвертоном" в воскресенье.