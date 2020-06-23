"Эвертон" продал Шнайдерлена в "Ниццу"

"Эвертон" официально объявил о продаже полузащитника Моргана Шнайдерлена в "Ниццу".

Шнайдерлен посвятил английскому футболу 12 лет свой карьеры, в далеком 2008 году присоединившись к "Саутгемптону".



Морган помог "святым" подняться в Премьер-Лигу в 2012 и своей игрой на высшем уровне заинтересовал "Манчестер Юнайтед", который летом 2015 заплатил 25 миллионов фунтов за француза.



Правда, на "Олд Траффорд" Шнайдерлен не заиграл и в январе 2017 был продан за 20 млн. фунтов в "Эвертон", где воссоединился со своим бывшим наставником по "Саутгемптону" Рональдом Куманом.



Впрочем, сам Куман не задержался на "Гудисон Парк", а ни с Марку Силвой, ни с Карло Анчелотти 30-летний полузащитник общего языка не нашел и теперь возвращается на родину.



В "Ницце" Шнайдерлен, забивший один гол в 88 матчах за "Эвертон", сможет поработать с бывшим капитаном "Арсенала" Патриком Виейра.



Добавим, финансовые детали сделки не разглашаются, однако сумма трансфера невелика, ведь от контракта Шнайдерлена оставалось всего 12 месяцев.