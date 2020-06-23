"Эвертон" продал Шнайдерлена в "Ниццу"

Морган Шнайдерлен "Эвертон" официально объявил о продаже полузащитника Моргана Шнайдерлена в "Ниццу".

Шнайдерлен посвятил английскому футболу 12 лет свой карьеры, в далеком 2008 году присоединившись к "Саутгемптону".

Морган помог "святым" подняться в Премьер-Лигу в 2012 и своей игрой на высшем уровне заинтересовал "Манчестер Юнайтед", который летом 2015 заплатил 25 миллионов фунтов за француза.

Правда, на "Олд Траффорд" Шнайдерлен не заиграл и в январе 2017 был продан за 20 млн. фунтов в "Эвертон", где воссоединился со своим бывшим наставником по "Саутгемптону" Рональдом Куманом.

Впрочем, сам Куман не задержался на "Гудисон Парк", а ни с Марку Силвой, ни с Карло Анчелотти 30-летний полузащитник общего языка не нашел и теперь возвращается на родину.

В "Ницце" Шнайдерлен, забивший один гол в 88 матчах за "Эвертон", сможет поработать с бывшим капитаном "Арсенала" Патриком Виейра.

Добавим, финансовые детали сделки не разглашаются, однако сумма трансфера невелика, ведь от контракта Шнайдерлена оставалось всего 12 месяцев.


Метки Ницца, трансферы, Шнайдерлен, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2020 17:00

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  1. januzaj00 23.06.2020 17:26 # januzaj00
    Большие надежды были на него

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  2. forester 23.06.2020 17:04 # forester
    В своё время должен был стать частью самой сбалансированной и пластичной полузащиты АПЛ, поражающая воображение

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