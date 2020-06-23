Сульшер считат, что Хендерсон пока не дорос до уровня МЮ

Наставник "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер намекнул, что Дин Хендерсон еще не готов стать первым номером "красных дьяволов".

В этом сезоне блестящая игра Хендерсона, принадлежащего МЮ и выступающего за "Шеффилд Юнайтед" на правах аренды, резко контрастирует с тем полным ляпов футболом, что Де Хеа демонстрирует у "дьяволов".



Однако Сульшер, выражая поддержку Де Хеа, также намекает, что Хендерсон пока не дорос до уровня МЮ, несмотря на весь свой прогресс в последнее время.



"Играть за "Шеффилд Юнайтед" и за "Манчестер Юнайтед" — это разные вещи".



"Как бы сказать... В Шеффилд у него другая роль. На мой взгляд, это были великолепные два года для его развития. Ему нужно было играть, играть на взрослом уровне, и он играл в Чемпионшипе".



"Он выступает за команду, которая играет в великолепный и привлекательный футбол, и как показывает статистика, он доказал, что уже на кое что годится в этом возрасте".



"Он постоянно учится. Он страстный голкипер, который хочет быть лучшим, поэтому он развивается, и в Шеффилде у него есть хороший тренер".



"Думаю, однажды он станет первым номером сборной Англии и первым номером "Манчестер Юнайтед". Продолжит ли он развиваться, зависит от него", — цитирует Сульшера Sky Sports.