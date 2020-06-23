Роджерс: "В "Лестере" не теряют сон из-за интереса к нашим звездам"

Наставник "Лестера" Брендан Роджерс заявил, что на "Кинг Пауэр" не переживают из-за интереса больших клубов к звездам "лис".

Левый защитник "Лестера" Бен Чилуэлл считается одной из приоритетных трансферных целей для "Челси". А опорника "лис" Уилфрида Ндиди связывают с переходом в "Манчестер Юнайтед".



"Лисы" практически каждое лето продают по одному большому игроку, год назад отпустив Харри Магуайра в "Юнайтед" за 80 миллионов фунтов, поэтому данная ситуация воспринимается Роджерсом совершенно нормально.



"У нашего клуба хороший опыт ситуаций, когда к нам стучатся так называемые клубы побольше. Мы всегда помним, что обладаем хорошими игроками, которые всегда будут вызывать интерес у других команд, обладающих большим количеством денег, чем у нас".



"Мы не теряем сон, переживая насчет этого. Мы здесь, чтобы развивать своих игроков и повышать стандарты команды. Конечно, если мы будем делать это, другие клубы обратят на это внимание", — сообщил Роджерс Sky Sports.