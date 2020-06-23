Сульшер по-прежнему считает Де Хеа лучшим голкипером в мире
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер заявил, что для него Давид Де Хеа остается лучшим голкипером в мире.
В минувшую пятницу против "Тоттенхэма" Де Хеа совершил свой очередной ляп, чем навлек на себя гнев легенд "Юнайтед" Роя Кина и Гари Невилла.
А в прессе даже появились слухи, что Сульшер задумался о возвращении из аренды Дина Хендерсона, если Де Хеа неудачно проведет концовку сезона. Однако Оле Гуннар уверяет, что Давид не утратил его доверие.
"Давид — лучший голкипер в мире. Он пропустил два гола в семи последних матчах за нас. На этом отрезке у нас были два матча против "Сити", "Челси", конечно, "Тоттенхэма" и "Эвертона". Два гола в семи матчах — это хороший показатель по пропущенным мячам".
"Возможно, против "Эвертона" он пропустил чудной гол, но он совершает отличные сейвы, приносит нам победы, и я по-прежнему считаю его лучшим голкипером в мире".
"Давид очень упорно трудится. Это не так, что он совершает одни и те же ошибки раз за разом. Он стабильно и упорно работает на тренировках, и я доволен этим", — цитирует Сульшера Sky Sports.
23.06.2020 14:20
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так этот тупой куколд по прежнему НИЧЕГО не выиграл в качестве тренера. и это ФАКТ. поэтому ВСЕМ насрать что он там считает..он никто
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