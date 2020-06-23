Мактоминей заключил новый контракт с "Юнайтед"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей заключил со своим клубом новый долгосрочный контракт.

С момента своего дебюта против "Арсенала" в 2017 году Мактоминей сыграл уже 75 матчей за первую команду "красных дьяволов" и забил шесть голов.



Свой предыдущий контракт Мактоминей подписал не так давно — в январе 2019. Однако с тех пор Скотт окончательно утвердился основным игроком, а новая сделка как раз призвана отразить его изменившийся статус в команде.



Теперь будущее 23-летнего игрока сборной Шотландии связано с "Юнайтед" до июня 2025. Кроме того, новый контракт предусматривает опцию продления на 12 месяцев.



"Для меня не существует ничего, кроме "Юнайтед", и я надеюсь, мою страсть к клубу видно каждый раз, когда я ступаю на поле. Я продолжу выкладываться без остатка ради этого клуба каждый раз, когда надеваю его футболку. Я хочу поблагодарить главного тренера за продемонстрированную веру в меня, а также каждого клуба, кто помог мне стать тем, кто я есть сегодня".



"Я настроен сильно завершить этот сезон и достичь наших целей", — сообщил Мактоминей.