31-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей вторника

Во вторник, 23 июня, двумя поединкам стартует 31-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ЛЕСТЕР — БРАЙТОН 20:00 Онлайн-трансляция



В минувший уикенд преимущество "Лестера" над "Челси" сократилось до трех очков, а за спиной у "синих" находится целый пелотон. Если "лисы" хотят комфортно выйти в Лигу Чемпионов, самое время ускориться. Тем более, что "Брайтон" свою норму по очкам на выходных перевыполнил, вырвав победу у "Арсенала" со счетом 2:1. "Лестер" выиграл четыре раза и однажды добился ничейного результата в пяти последних встречах с "чайками" в рамках Премьер-Лиги.



Полузащитник "Лестера" Деннис Прат, который не играл с "Уотфордом", залечил икроножную мышцу, но Даниэль Амарти и Рикарду Перейра отсутствуют.



В лазарете "Брайтона" останется лишь Хосе Искьердо.



ТОТТЕНХЭМ — ВЕСТ ХЭМ 22:15 Онлайн-трансляция



Надежды "Тоттенхэма" на Лигу Чемпионов ускользают с каждой потерей очков, но "Вест Хэм" испытывает не меньшую тревогу, лишь из-за разницы мячей находясь над зоной вылета Премьер-Лиги. Обе команды отчаянно нуждаются в победе, а статус матча как лондонского дерби дополнительно накаляет интригу. Гости выиграли шесть из семи последних встреч этих соперников во всех соревнованиях.



После травмы и дисквалификации возвращаются Лукас Моура и Деле Алли, соответственно. Однако Яфета Танганги и Хуана Фойта "Тоттенхэм" по-прежнему лишен.



Защитник "Вест Хэма" Анджело Огбонна вернулся к тренировкам. Роберт Снодграсс и Себастьян Алле едва не поправятся к этому матчу.