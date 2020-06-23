Смит требует защиты от рефери для Грилиша
Главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит потребовал дополнительной защиты со стороны рефери для своего капитана Джека Грилиша.
В этом сезоне на Грилише нарушили правила 140 раз, и это рекорд в высшем английском дивизионе за все 22 года, что высчитывается данный статистический показатель. При этом "вилланам" еще остается сыграть восемь матчей.
Смит призывает рефери Премьер-Лиги быть жестче с грубиянами, а также отмечает стремление 24-летнего полузащитника всегда продолжать игру.
"Джек является мишенью весь сезон, на нем совершили на 50 фолов больше, чем на ком-либо другом в этой лиге".
"Больше всего меня удивляет, что только пять из этих 140 фолов обернулись желтыми карточками".
"Джек не хочет ничего другого, кроме как продолжать двигаться с мячом и искать путь к чужой штрафной. Арбитры определенно могли бы проявить большую заботу в отношении него".
"У него все голени в синяках. Но он любит играть в футбол, любит "Астон Виллу", и он не останавливается".
"Одно из главных преимуществ, которое ты теряешь без зрителей, связано с влиянием болельщиков на арбитров".
"Например, "Челси" определенно пытался остановить нашего самого креативного игрока, и в заключительные пять минут матча против них было показано лишь одно предупреждение. Это влияние толпы на арбитров — то, чего не хватает командам в домашних матчах", — цитирует Смита Sky Sports.
23.06.2020 11:00
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гетры пусть подтянет и щитки наденет. нехуй пижонить.
таких двоих знаю он и инсинья, тоже со спущенными бегает.
гетры не для красоты в футболе, но у этого голубка другое мнение.
и теперь его значит бить по ногам нельзя. других можно а его нет. надо ему дополнительную защиту видители.
даже странно что он не черный. очень странно
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Да дела
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Много у него выебонов, похож на Уилшера, часто рискует здоровьем. Играл бы немного аккуратно. Таким темпом далеко не уйдет
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Засиделся Грилиш в Вилле
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