Смит требует защиты от рефери для Грилиша

Джек Грилиш Главный тренер "Астон Виллы" Дин Смит потребовал дополнительной защиты со стороны рефери для своего капитана Джека Грилиша.

В этом сезоне на Грилише нарушили правила 140 раз, и это рекорд в высшем английском дивизионе за все 22 года, что высчитывается данный статистический показатель. При этом "вилланам" еще остается сыграть восемь матчей.

Смит призывает рефери Премьер-Лиги быть жестче с грубиянами, а также отмечает стремление 24-летнего полузащитника всегда продолжать игру.

"Джек является мишенью весь сезон, на нем совершили на 50 фолов больше, чем на ком-либо другом в этой лиге".

"Больше всего меня удивляет, что только пять из этих 140 фолов обернулись желтыми карточками".

"Джек не хочет ничего другого, кроме как продолжать двигаться с мячом и искать путь к чужой штрафной. Арбитры определенно могли бы проявить большую заботу в отношении него".

"У него все голени в синяках. Но он любит играть в футбол, любит "Астон Виллу", и он не останавливается".

"Одно из главных преимуществ, которое ты теряешь без зрителей, связано с влиянием болельщиков на арбитров".

"Например, "Челси" определенно пытался остановить нашего самого креативного игрока, и в заключительные пять минут матча против них было показано лишь одно предупреждение. Это влияние толпы на арбитров — то, чего не хватает командам в домашних матчах", — цитирует Смита Sky Sports.


Метки Астон Вилла, Грилиш, Премьер-Лига, рефери, Смит

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2020 11:00

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  1. superperez101 23.06.2020 12:29 # superperez101
    гетры пусть подтянет и щитки наденет. нехуй пижонить.
    таких двоих знаю он и инсинья, тоже со спущенными бегает.
    гетры не для красоты в футболе, но у этого голубка другое мнение.
    и теперь его значит бить по ногам нельзя. других можно а его нет. надо ему дополнительную защиту видители.
    даже странно что он не черный. очень странно

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  2. martingor 23.06.2020 11:49 # martingor
    Да дела

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  3. xah 23.06.2020 11:24 # xah
    Много у него выебонов, похож на Уилшера, часто рискует здоровьем. Играл бы немного аккуратно. Таким темпом далеко не уйдет

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  4. raimbek1 23.06.2020 11:09 # raimbek1
    Засиделся Грилиш в Вилле

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