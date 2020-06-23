Гендузи упрекал игроков "Брайтона" за низкую зарплату

Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи пытался спровоцировать игроков "Брайтона", указывая на их низкую по меркам Премьер-Лиги зарплату.

Накануне стало известно, что Гендузи практически чудом избежал трехматчевой дисквалификации, схватив за горло нападающего "Брайтона" Нила Мопе в концовке субботнего матча Премьер-Лиги на "Амекс".



После победы над "канонирами" со счетом 2:1 Мопе рассказал, что Гендузи говорил ему неприятные вещи все время с момента, как Нил невольно нанес травму голкиперу лондонцев Бернду Лено.



Как сообщает Daily Mail, Маттео пытался задеть своего соотечественника Мопе и других игроков "Брайтона", указывая на разницу в зарплатах в двух клубах.



Например, сам 21-летний Гендузи, еще в позапрошлом году выступавший во втором французском дивизионе, получает 40 тысяч фунтов в неделю, тогда как зарплатный потолок в "Брайтоне" составляет 50 тыс. фунтов в неделю.



"Он говорил, что игроки "Брайтона — дерьмо и что он и его партнеры по команде зарабатывают гораздо больше, чем они когда-либо смогут. Он делал это и в других матчах. "Арсенал" — достойный клуб, и там ненавидят такого род поведение", — цитирует свой источник издание.