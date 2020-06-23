Гвардиола: "Сити" не нужна замена Сильве, у нас есть Фоден"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клубу не нужно искать замену полузащитнику Давиду Сильве благодаря наличию Фила Фодена.

Как известно, 34-летний Сильва покидает "Сити" по окончании этого сезона. Фоден долгое время назывался возможным преемником Давид, но в этом сезоне имеет большие проблемы с игровым временем.



Тем не менее, именно 20-летний Фоден вдохновил "горожан" на победу 5:0 над "Бернли" накануне вечером. Фил отметился дублем и назвал этот матч своим лучшим за родной клуб. Гвардиола же лишний раз убедился, что у него есть готовая замена Сильве.



"Когда Давид сказал, что это его последний год, я заявил руководству, что, обладая Филом, нам не нужно тратиться на другого игрока".



"Сложно заменить игрока вроде Давида, учитывая его достижения в этом клубе. Игроки вроде Джо Харта, Пабло Сабалеты, Серхио Агуэро, Яя Туре и Давида помогли нам стать такой командой и таким клубом".



"Сложно найти замену, но в лице Фодена мы обладаем молодым фанатом "Манчестер Сити", который каждый раз, когда играет, дает нам нечто уникальное и особенное".



"В следующие 10-15 лет он будет выдающимся игроком для нас. У меня нет сомнений насчет этого", — цитирует Гвардиолу BBC.