Де Хеа получит время до конца сезона, чтобы исправиться
"Манчестер Юнайед" даст Давиду Де Хеа время до конца сезона, чтобы доказать свое соответствие статусу первого номера клуба.
Со старта прошлого сезона ни один игрок в Премьер-Лиге не совершил результативных ошибок больше, чем Де Хеа. Своим очередным ляпом Давид отметился в минувшую пятницу, не сумев предотвратить гол вингера "Тоттенхэма" Стивена Бергвейна.
Несмотря на то, что главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер продолжает защищать Де Хеа на публику, с первым номером на следующий сезон он пока не определился.
Как сообщает The Telegraph, Сульшер примет свое решение по завершении сезона, а это значит, что восемь оставшихся матчей Премьер-Лиги станут большой проверкой для 29-летнего испанца.
Этого решения с нетерпением ждет и принадлежащий МЮ Дин Хендерсон, который этот сезон блестяще проводит в "Шеффилд Юнайтед", хотя выезд на "Олд Траффорд" в ближайшую среду он пропустит из-за условий своей аренды.
Manchester Evening News добавляет, что "дьяволы" готовы наградить 23-летнего Хендерсона новым контрактом на улучшенных условиях, но Дин согласится, только если получит гарантии насчет роли первого номера.
23.06.2020 08:00
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Этот выбор не может целиком зависеть от Сульшера. У Давида долгосрочный роскошный контракт и никто не станет просто так сажать его на лавку, а в условиях кризиса едва ли на него найдётся покупатель, так что у Де Хеа наверняка будет больше времени, чтобы доказать свой статус.
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