"Арсенал" может потерять Лено на целый год

Бернд Лено В "Арсенале" опасаются, что голкипер "Арсенала" Бернд Лено пропустит целый год с травмой колена.

Напомним, Лено получил свое повреждение в субботнем матче Премьер-Лиги против "Брайтона". Нападающий "чаек" Нил Мопе без особой на то необходимости толкнул Бернда, а тот неудачно подвернул свое правое колено.

Лено покидал поле "Амекс" на носилках, яростно ругаясь и грозя пальцем Мопе. Вероятно, немецкий голкипер опасался худшего, и чутье его не подвело.

Как сообщает Goal, первичное обследование показывает, что Бернд мог повредить крестообразные связки колена. Это означало бы операцию и лечение сроком до года.

Издание подчеркивает, что это не окончательный диагноз. 28-летнему футболисту еще предстоит серия дополнительных медицинских тестов.


Метки Арсенал, Лено, травмы

Автор mihajlo   

Дата 23.06.2020 07:00

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  1. chelsea88 23.06.2020 07:23 # chelsea88
    Да cyка, сосите хер гуннерасты конченные)

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  2. iceteam 23.06.2020 07:15 # iceteam
    Лено - классный голкипер. Здоровья ему!

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