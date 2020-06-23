"Арсенал" может потерять Лено на целый год

В "Арсенале" опасаются, что голкипер "Арсенала" Бернд Лено пропустит целый год с травмой колена.

Напомним, Лено получил свое повреждение в субботнем матче Премьер-Лиги против "Брайтона". Нападающий "чаек" Нил Мопе без особой на то необходимости толкнул Бернда, а тот неудачно подвернул свое правое колено.



Лено покидал поле "Амекс" на носилках, яростно ругаясь и грозя пальцем Мопе. Вероятно, немецкий голкипер опасался худшего, и чутье его не подвело.



Как сообщает Goal, первичное обследование показывает, что Бернд мог повредить крестообразные связки колена. Это означало бы операцию и лечение сроком до года.



Издание подчеркивает, что это не окончательный диагноз. 28-летнему футболисту еще предстоит серия дополнительных медицинских тестов.