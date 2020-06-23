Агуэро рискует пропустить остаток сезона
Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за травмы колена.
Появившись в стартовом составе "горожан" на матч против "Бернли" в понедельник вечером, незадолго до перерыва Агуэро был сбит в чужой штрафной Беном Ми.
При помощи системы VAR рефери Андре Марринер присудил "Сити" пенальти, а вот Агуэро в игру вернуться уже не смог и был заменен на Габриэля Жезуса. Теперь "горожане" могут лишиться Серхио на концовку сезона Премьер-Лиги и оставшиеся матчи плей-офф Лиги Чемпионов.
"Его колено выглядит неважно. Завтра станет видно. В прошлом месяце его уже беспокоило колено, и сейчас он снова что-то почувствовал, поэтому нам нужно точно понять, что это такое. Но оно выглядит неважно".
"Доктор говорит, что это потребует времени. Он совершенно точно пропустит несколько матчей, но кто знает — возможно, у нас будут хорошие новости после обследования завтра", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу ESPN.
23.06.2020 06:00
Просмотров: 185
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Здоровья Серхио, пусть быстрее поправляется!
C’mon City!!!
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий