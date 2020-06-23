Агуэро рискует пропустить остаток сезона

Нападающий "Манчестер Сити" Серхио Агуэро рискует уже не сыграть в этом сезоне из-за травмы колена.

Появившись в стартовом составе "горожан" на матч против "Бернли" в понедельник вечером, незадолго до перерыва Агуэро был сбит в чужой штрафной Беном Ми.



При помощи системы VAR рефери Андре Марринер присудил "Сити" пенальти, а вот Агуэро в игру вернуться уже не смог и был заменен на Габриэля Жезуса. Теперь "горожане" могут лишиться Серхио на концовку сезона Премьер-Лиги и оставшиеся матчи плей-офф Лиги Чемпионов.



"Его колено выглядит неважно. Завтра станет видно. В прошлом месяце его уже беспокоило колено, и сейчас он снова что-то почувствовал, поэтому нам нужно точно понять, что это такое. Но оно выглядит неважно".



"Доктор говорит, что это потребует времени. Он совершенно точно пропустит несколько матчей, но кто знает — возможно, у нас будут хорошие новости после обследования завтра", — цитирует главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолу ESPN.