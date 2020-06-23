Семь вещей, что мы узнали в 30-м туре

Первый после коронавирусной паузы полный тур Премьер-Лиги состоялся, и самое время подвести его главные итоги.





"Норвич" все тот же



Даниэль Фарке после перерыва решил обратиться к схеме 4-4-2, но разницы для "Норвича" это не сделало. "Канарейки", отстав от всех конкурентов, нуждались в хорошем старте, а вместо этого потерпели домашнее поражение со счетом 0:3 от "Саутгемптона".



Вряд ли отсутствие болельщиков стало причиной тех простых ошибок, которые футболисты "Норвича" допускали на своей половине поля. Тем более что их можно назвать традиционными. "Саутгемптон" был на редкость эффективным, что также не помогло команде Фарке. "Норвич" кажется обреченным на дне таблицы и уже давно не может похвастать даже атакующей манерой игры, теперь являясь наименее результативной командой Премьер-Лиги.



Не забудем и о голе Данни Ингса, сократившим отставание от лидеров в гонке бомбардиров. Если мотивация "Саутгемптона" на финише сезона хрупкая, то их главному форварду точно есть ради чего играть на полную.



"Тоттенхэм" и "Юнайтед" остаются на своих позициях



Уже в пятницу состоялся первый большой поединок после возобновления сезона. Жозе Моуриньо встречал своих бывших подопечных в Северном Лондоне, а "Манчестер Юнайтед" при нестандартных обстоятельствах впервые посетил новый стадион "Тоттенхэма".



Это был классический матч из двух таймов. "Тоттенхэм", ожидаемо отдав мяч сопернику, был лучше в первой половине. "Юнайтед" был лучше после перерыва. Ситуация полностью отобразилась в счете. Кто упустил возможность взять три очка? Если брать время ответного гола, то "Тоттенхэм". Если говорить о моментах в концовке встречи, то МЮ. Но, по итогу, конкуренты остались при своем.



С турнирной точки зрения, шанс упущен "Тоттенхэмом". Команда Моуриньо подсела физически после перерыва, но тренер может быть доволен продемонстрированной дисциплиной в обороне — этого "шпорам" до паузы не хватало.



"Арсенал" может забыть о Лиге Чемпионов



Несколько команд еще не успели сыграть свой первый матч, а "Арсенал" к тому времени уже проиграл дважды. Поражение в дважды отложенной встрече с "Манчестер Сити" было ожидаемым, а вот неудача на поле "Брайтона"....Наверное, тоже.



Да, команда Грэма Поттера впервые победила в 2020 году — последней из всех клубов четырех дивизионов. При этом, она дважды за одну кампанию взяла верх над "канонирами". Другой тренер, но тот же результат 2:1. Гол Нила Мопе принес победу "чайкам", а сам француз стал в субботу абсолютным злодеем для "канониров", до того бессознательно подставив под травму голкипера Бернда Лено.



И все же последнее, что стоит делать "Арсеналу" — искать причину своих неудач в других. О Лиге Чемпионов лондонцы могут забыть даже не из-за отставания в очках, а из-за простого понимания, что такие же выступления и результаты, как в субботу, еще впереди. Ничего нового мы не увидели.



Аутсайдеры не проснулись



Простая логика подсказывает, что перерыв в три месяца — это хорошо для тех, у кого все было плохо. Кризисные команды получают эмоциональный и физический отдых. Травмированные футболисты восстанавливаются. Тренеры используют время для того, чтобы донести какие-то мысли до своих подопечных. По крайней мере, так должно быть.



Вслед за "Норвичем" этот тезис опровергли "Вест Хэм" и "Борнмут". Обе команды проиграли дома со счетом 0:2, не создав, по сути, ни одного голевого момента. Лондонцы умудрились заново потерять нескольких игроков и ничего не противопоставили "Вулверхэмптону". А "Борнмут" попал в ступор, пропустив дважды от "Кристал Пэлас", который лучше любого середняка умеет держаться за результат. От аутсайдеров ждали изменений, как ни от кого другого, но в своей первой встрече "Борнмут" и "Вест Хэм" выглядели хуже, чем в последних поединках до перерыва.



В то же время "Кристал Пэлас" может говорить о попадании в еврокубки, а "Вулверхэмптон" укрепляет позиции в борьбе за места в Лиге Чемпионов.



"Челси" держит удар



Укрепил свои позиции и "Челси". Команда Фрэнка Лэмпарда играла с еще одним аутсайдером, который попытался с умом использовать паузу в чемпионате. "Астон Вилла" не выиграла ни в одном из двух домашних матчей на неделе, хотя как раз у бирмингемцев определенные признаки прогресса заметны.



"Вилла" стала лучше защищаться. В игре с лондонцами она обороняла минимальное преимущество, но все-таки было сломлена напором и классом "Челси" в течение пары минут во втором тайме. Кристиан Пулишич напомнил о себе, забив сразу после выхода на замену. А Оливье Жиру начал там, где заканчивал в марте — в старте и с голом. Рестарт "Челси", так здорово проведшего последнюю неделю перед паузой, обнадеживает. Команда Лэмпарда держит удар в довольно непростом матче и увеличивает свое преимущество над конкурентами.



К слову, один из них, "Шеффилд Юнайтед", вернулся без прежней остроты. И если нули на поле "Виллы" для команды Криса Уайлдера были легким разочарованием, то 3:0 с "Ньюкаслом" — полным провалом. Нетипичные ошибки в обороне "Шеффилда", нетипичный для Жоэлинтона гол и нетипично крупная победа для команды Стива Брюса. Менеджера "Ньюкасла" должно задевать то, что именно в такой великолепный день его команде пришлось играть без зрителей.



"Ливерпуль" не сумел победить в дерби



Учитывая тот факт, что "Эвертон" провел уже больше 20 матчей без побед над "Ливерпулем", интерес к мерсисайдскому дерби явно преувеличен. Отсутствие зрителей, способных добавить атмосферы, тоже не помогало. В конце концов, после победы "Сити" над "Арсеналом" стало понятно, что в воскресенье на "Гудисон Парк" "Ливерпуль" все равно не сможет стать чемпионом, что лишило встречу интересного подтекста.



Дерби стало проходным событием в национальном масштабе, и абсолютно проходной была воскресная встреча. "Ливерпуль" провел поединок ниже среднего — и во второй год подряд сыграл на "Гудисоне" 0:0. Отсутствие Мохамеда Салаха сыграло свою роль, но функционально мерсисайдцы выглядели так же, как и в большинстве встреч конца февраля и начала марта. "Эвертон" был лучше себя трехмесячной давности и даже был ближе к победе. Но побеждать в дерби "ириски" разучились давно, и воскресные 0:0 — лучший результат для игры, которая оказалась одной из худших в туре.



"Манчестер Сити" снова не оставляет шансов "Бернли"



"Бернли" в свой день огорчать грандов любит, но главное то, что Шон Дайч — прагматик. Зачем "бордовым" отдаваться целиком там, где шансов практически нет? Результаты "Бернли" на поле "Сити" в последние годы говорили как раз об этом. Два предыдущих матча на "Этихад" команда Дайча проиграла со счетом 5:0. Бороться с "Сити" можно на "Терф Мур", но домашний стадион подопечных Пепа Гвардиолы — безнадежное место для "Бернли".



Тем более что "бордовые" столкнулись с отвлекающими проблемами. И это не только отсутствие из-за травм двух основных форвардов, Криса Вуда и Эшли Барнса. Но также проблемы с контрактами Аарона Леннона, Джеффа Хендрика и Фила Бардсли, чьи соглашения подходят к концу 30 июня, и которых Дайч не стал вносить в заявку. На этом фоне богатство "Сити" выглядело издевательски. Гвардиола имел возможность сменить восемь игроков в сравнении с матчем против "Арсенала" и все равно выставить мощнейшую команду. По итогу — еще одни 5:0, испортить настроение от которых могла только травма Серхио Агуэро.



"Сити" вернулся двумя разгромными победами на своем поле, но следующий домашний матч несет опасность: есть вероятность того, что завоевание титула "Ливерпуль" оформит на "Этихад".



Иван Громиков специально для FAPL.ru