Моуриньо хотел купить другого игрока, а не Бергвейна
Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо признался, что вингер Стивен Бергвейн не был его приоритетной трансферной целью в январе.
22-летний Бергвейн забил уже три гола в своих восьми матчах за "шпор" после перехода из ПСВ за 26.7 млн. фунтов в январе. Именно Стивен отличился против "Манчестер Юнайтед" в минувшую пятницу (1:1).
Сейчас Моуриньо очень доволен Бергвейном, однако изначально Жозе хотел получить вместо голландца кого-то другого, но был вынужден подчиниться президенту клуба Даниэлю Леви.
"Он хороший игрок. Поздравляю свой клуб, потому что изначально он не был моим первым выбором — но в конце концов это было отличное решение. У этого игрока яркое будущее, и мы более чем довольны им", — приводит слова Моуриньо Daily Mail.
23.06.2020 00:05
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