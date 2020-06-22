"Сити" забил пять голов "Бернли" без ответа

"Манчестер Сити" одержал легкую победу над "Бернли", огорчив своего соперника пятью безответными голами.

Относительно победы 3:0 над "Арсеналом" в прошлую среду в стартовом составе "горожан" уцелели лишь Эдерсон, Давид Сильва и Рияд Махрез.



Из-за травм "бордовые" недосчитались своих основных нападающих Криса Вуда и Эшли Барнса. Джо Харт, Аарон Леннон, Фил Бардсли и Джефф Хендрик, чьи контракты истекают, в заявку не попали.



"Бернли" без боя отдал мяч под контроль своему сопернику, но когда "Сити" перепасовывался возле своей штрафной, то устремлялся в прессинг, надеясь воспользоваться нервозностью "горожан" в обороне.



В целом игра была очень тягучей и без моментов. Лишь Бернарду Сильва отметился неточным ударом из пределов штрафной, однако передача Давида Сильвы предназначалась не ему, а Махрезу.



А на 22-й минуте гости откровенно зевнули. Получив передачу от углового флажка, Фил Фоден обработал мяч и нанес хлесткий удар низом с дистанции — 1:0.



В дальнейшем "Сити" уверенно контролировал игру и до перерыва сделал счет разгромным. Сперва Махрез ворвался в штрафную по правому краю, легко ускользнул от Чарли Тэйлора и поразил дальний угол — 2:0. А затем Рияд изящно реализовал пенальти, присужденный хозяевам системой VAR за фол на Серхио Агуэро — 3:0.



В начале второго тайма Фоден сделал скрытую передачу низом в штрафную на Бернарду Силву, а тот прострелил во вратарскую на Давида Сильву — 4:0.



"Бордовые" уже не подавали признаков жизни, а вот "горожане" не сбавляли обороты. На 63-й минуте Фоден завершил быструю атаку своей команды, пробив в ближний угол с края вратарской площади после отличной передачи Габриэля Жезуса — 5:0.



Пять голов насытили "Сити". Темп стал снижаться, а в концовке Гвардиола даже дал сыграть опальному Лерою Сане.



Первые 20 минут "Бернли" провел достойно, но этим и ограничился — дальше на поле была только одна команда. "Сити" одержал легкую победу, отодвинув чемпионство "Ливерпуля" на июль.



"Манчестер Сити" — "Бернли". Отчет о матче