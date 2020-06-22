"Сити" забил пять голов "Бернли" без ответа
"Манчестер Сити" одержал легкую победу над "Бернли", огорчив своего соперника пятью безответными голами.
Относительно победы 3:0 над "Арсеналом" в прошлую среду в стартовом составе "горожан" уцелели лишь Эдерсон, Давид Сильва и Рияд Махрез.
Из-за травм "бордовые" недосчитались своих основных нападающих Криса Вуда и Эшли Барнса. Джо Харт, Аарон Леннон, Фил Бардсли и Джефф Хендрик, чьи контракты истекают, в заявку не попали.
"Бернли" без боя отдал мяч под контроль своему сопернику, но когда "Сити" перепасовывался возле своей штрафной, то устремлялся в прессинг, надеясь воспользоваться нервозностью "горожан" в обороне.
В целом игра была очень тягучей и без моментов. Лишь Бернарду Сильва отметился неточным ударом из пределов штрафной, однако передача Давида Сильвы предназначалась не ему, а Махрезу.
А на 22-й минуте гости откровенно зевнули. Получив передачу от углового флажка, Фил Фоден обработал мяч и нанес хлесткий удар низом с дистанции — 1:0.
В дальнейшем "Сити" уверенно контролировал игру и до перерыва сделал счет разгромным. Сперва Махрез ворвался в штрафную по правому краю, легко ускользнул от Чарли Тэйлора и поразил дальний угол — 2:0. А затем Рияд изящно реализовал пенальти, присужденный хозяевам системой VAR за фол на Серхио Агуэро — 3:0.
В начале второго тайма Фоден сделал скрытую передачу низом в штрафную на Бернарду Силву, а тот прострелил во вратарскую на Давида Сильву — 4:0.
"Бордовые" уже не подавали признаков жизни, а вот "горожане" не сбавляли обороты. На 63-й минуте Фоден завершил быструю атаку своей команды, пробив в ближний угол с края вратарской площади после отличной передачи Габриэля Жезуса — 5:0.
Пять голов насытили "Сити". Темп стал снижаться, а в концовке Гвардиола даже дал сыграть опальному Лерою Сане.
Первые 20 минут "Бернли" провел достойно, но этим и ограничился — дальше на поле была только одна команда. "Сити" одержал легкую победу, отодвинув чемпионство "Ливерпуля" на июль.
"Манчестер Сити" — "Бернли". Отчет о матче
22.06.2020 23:55
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Последние комментарии:
Королевская ебалочка от королей для бёрнли!!!
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Ох уж эта накуй никому не нужная бензоколонка.
5-6 чел из которых половина комментов от молдаун со своим фейками. Будь новость про лфк, щас бы был массовый бум бум.
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Пенсам пиздарики походу. Ну ниче, мы зеропуков ломали, и этих сломаем.
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там даже клоп понимает, что сити сильнее щас на голову
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Сейчас для титулу ЛФК нужно набрать уже 5 очков, где и когда они смогут это сделать.
25 июня - Кристал Пэлас. Ну тут без шансов победка, 3 очка.
3 июля - Сити. 0 очков, Сити явно выиграет дома немотивированную колбасу.
5 июля - Астон Вилла. Скорее всего 3 очка, победка, титул.
Итого имеем.
1. Из-за обсера на Гудисоне никакого коридора от Сити.
2. Первый в истории АПЛ чемпион в июле.
3. Чемпионский коридор во вшивом Брайтоне на самом убогом стадионе АПЛ.
Да ребята, так обоcpано выиграть титул мог только Ливерпуль.
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Если бы чемпионат остановили хотя бы на 5 туров раньше мы могли бы спокойно догнать этих расхлебанных терпил из трескового порта. Сцук обидно.
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22.06.2020 20:25 # удалить
mc-od
Хет-трик от Куна и по домам. Скриньте.))
C'mon CITY! C'mon KPACUBO!
Источник: http://fapl.ru/posts/79201/?c=1
Если не Кун - так Маарез с Фоденом, я только за. Топарь лютейший у нас растет. Агуше здоровья. А так, все как я и предсказывал. И это правда.
P.S. Адекватных ливерпуков с чемпиком! С июльским чемпиком.) Неадекватов и прочих унтерменшов с онбитеном, с золотым онбитеном! ))
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ДАЛБАЕБЫ!!
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КОРОЛИ!!!
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КОРОЛИ!!!
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