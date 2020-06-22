"Сити" забил пять голов "Бернли" без ответа

Фил Фоден "Манчестер Сити" одержал легкую победу над "Бернли", огорчив своего соперника пятью безответными голами.

Относительно победы 3:0 над "Арсеналом" в прошлую среду в стартовом составе "горожан" уцелели лишь Эдерсон, Давид Сильва и Рияд Махрез.

Из-за травм "бордовые" недосчитались своих основных нападающих Криса Вуда и Эшли Барнса. Джо Харт, Аарон Леннон, Фил Бардсли и Джефф Хендрик, чьи контракты истекают, в заявку не попали.

"Бернли" без боя отдал мяч под контроль своему сопернику, но когда "Сити" перепасовывался возле своей штрафной, то устремлялся в прессинг, надеясь воспользоваться нервозностью "горожан" в обороне.

В целом игра была очень тягучей и без моментов. Лишь Бернарду Сильва отметился неточным ударом из пределов штрафной, однако передача Давида Сильвы предназначалась не ему, а Махрезу.

А на 22-й минуте гости откровенно зевнули. Получив передачу от углового флажка, Фил Фоден обработал мяч и нанес хлесткий удар низом с дистанции — 1:0.

В дальнейшем "Сити" уверенно контролировал игру и до перерыва сделал счет разгромным. Сперва Махрез ворвался в штрафную по правому краю, легко ускользнул от Чарли Тэйлора и поразил дальний угол — 2:0. А затем Рияд изящно реализовал пенальти, присужденный хозяевам системой VAR за фол на Серхио Агуэро — 3:0.

В начале второго тайма Фоден сделал скрытую передачу низом в штрафную на Бернарду Силву, а тот прострелил во вратарскую на Давида Сильву — 4:0.

"Бордовые" уже не подавали признаков жизни, а вот "горожане" не сбавляли обороты. На 63-й минуте Фоден завершил быструю атаку своей команды, пробив в ближний угол с края вратарской площади после отличной передачи Габриэля Жезуса — 5:0.

Пять голов насытили "Сити". Темп стал снижаться, а в концовке Гвардиола даже дал сыграть опальному Лерою Сане.

Первые 20 минут "Бернли" провел достойно, но этим и ограничился — дальше на поле была только одна команда. "Сити" одержал легкую победу, отодвинув чемпионство "Ливерпуля" на июль.

"Манчестер Сити" — "Бернли". Отчет о матче


Метки Бернли, Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2020 23:55

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Последние комментарии:




  1. toha-bludsikir 23.06.2020 01:11 # toha-bludsikir
    Королевская ебалочка от королей для бёрнли!!!

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  2. gerrard08 23.06.2020 01:03 # gerrard08
    Ох уж эта накуй никому не нужная бензоколонка.
    5-6 чел из которых половина комментов от молдаун со своим фейками. Будь новость про лфк, щас бы был массовый бум бум.

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  3. thegodfather 23.06.2020 01:01 # thegodfather
    Пенсам пиздарики походу. Ну ниче, мы зеропуков ломали, и этих сломаем.

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  4. januzaj00 23.06.2020 00:57 # januzaj00
    там даже клоп понимает, что сити сильнее щас на голову

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  5. superglor 23.06.2020 00:38 # superglor
    Сейчас для титулу ЛФК нужно набрать уже 5 очков, где и когда они смогут это сделать.

    25 июня - Кристал Пэлас. Ну тут без шансов победка, 3 очка.
    3 июля - Сити. 0 очков, Сити явно выиграет дома немотивированную колбасу.
    5 июля - Астон Вилла. Скорее всего 3 очка, победка, титул.

    Итого имеем.
    1. Из-за обсера на Гудисоне никакого коридора от Сити.
    2. Первый в истории АПЛ чемпион в июле.
    3. Чемпионский коридор во вшивом Брайтоне на самом убогом стадионе АПЛ.

    Да ребята, так обоcpано выиграть титул мог только Ливерпуль.

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  6. superglor 23.06.2020 00:30 # superglor
    Если бы чемпионат остановили хотя бы на 5 туров раньше мы могли бы спокойно догнать этих расхлебанных терпил из трескового порта. Сцук обидно.

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  7. mc-od 23.06.2020 00:26 # mc-od
    22.06.2020 20:25 # удалить
    mc-od

    Хет-трик от Куна и по домам. Скриньте.))

    C'mon CITY! C'mon KPACUBO!

    Источник: http://fapl.ru/posts/79201/?c=1

    Если не Кун - так Маарез с Фоденом, я только за. Топарь лютейший у нас растет. Агуше здоровья. А так, все как я и предсказывал. И это правда.

    P.S. Адекватных ливерпуков с чемпиком! С июльским чемпиком.) Неадекватов и прочих унтерменшов с онбитеном, с золотым онбитеном! ))

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  8. fowler9 23.06.2020 00:07 # fowler9
    ДАЛБАЕБЫ!!

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  9. scholes22 22.06.2020 23:59 # scholes22
    КОРОЛИ!!!

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  10. griezmann 22.06.2020 23:58 # griezmann
    КОРОЛИ!!!

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