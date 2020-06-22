Рюдигер рассказал о своей роли в трансфере Вернера

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер рассказал, какую роль он сыграл в трансфере нападающего "РБ Лейпциг" Тимо Вернера.

Уже в следующем месяце Вернер присоединится к "синим" по сделке стоимостью 45 миллионов фунтов. Для этого Тимо лишь остается пройти медицинское обследование.



Рюдигер является не просто партнером Вернера по сборной Германии, но и его другом, поэтому Антонио сделал все возможное, чтобы повлиять на выбор Тимо, которого он сравнивает по стилю игры с лидером "Лестера" Джейми Варди.



"Я действительно разговаривал с ним до его перехода, потому что мы давно знаем друг друга".



"Мы много общались во время карантина, и он сказал мне, что заинтересован в переезде в Англию. Конечно, затем я исполнил свою небольшую роль, как и должен был".



"Он наводит страх на защитников. "РБ Лейпциг" больше играет на контратаках, но в плане атаки на оборонительную линию он похож на Варди. У него много свободного пространства, и когда защитник совершает ошибку и теряет мяч, он тут как тут!"



"Я бы сказал, что он тихий и скромный парень, который всегда готов становиться лучше. Думаю, он очень быстро адаптируется, когда перейдет к нам, потому что все мы знаем, что это соревнование отличается от остальных", — сообщил Рюдигер официальному веб-сайту "Челси".