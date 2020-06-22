10-й раунд тестирования на коронавирус дал один положительный результат

Премьер-Лига Премьер-Лига отчиталась о еще одном случае заболевания коронавирусом среди игроков и сотрудников клубов дивизиона.

В период с 17 по 21 июня медики взяли 1,829 проб, и только одна из них дала положительный результат. Имя инфицированного и клубная принадлежность, как и раньше, не разглашаются.

Следуя протоколу безопасности Премьер-Лиги, теперь заразившийся коронавирусом человек отправится в самоизоляцию на семь дней.

Всего к настоящему моменту в рамках официального тестирования Премьер-Лиги было взято 12,057 проб при 18 выявленных случаях заражения COVID-19.


Метки Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2020 22:00

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  1. nicocapelli 22.06.2020 22:51 # nicocapelli
    Лучше бы гуннеров на вич проверили, а то совсем ослабели в последнее время уаххахах

    (ответить)

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