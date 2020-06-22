Гвардиола ожидает, что "Сити" вернется к борьбе за титул

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола ожидает, что в следующем сезоне его команда вернется к борьбе за титул.

В этом сезоне Премьер-Лиги "Сити" не смог выдержать тот сумасшедший темп, который "Ливерпуль" задал с самого начала. Однако у Гвардиолы не так много претензий к своей команде.



"В плане очков и уровня игры мы не так уж много вещей делали неправильно".



"У нас есть кое-какие идеи насчет трансферного рынка, и в следующем году мы будем снова готовы побороться за титул. Из девяти последних трофеев (на внутренней арене), за которые мы сражались, мы выиграли восемь. Это неплохо, и я думаю, в следующем сезоне мы будем делать это снова".



"Ливерпуль" останется сильной командой, которой они сейчас являются, но мы стали первыми за последние 10 лет, кто смог защитить титул, так что мы знаем, как сложно им будет", — цитирует Гвардиолу BBC.