Беллингем предпочел Дортмунд Манчестеру

Дортмундская "Боруссия" опередила "Манчестер Юнайтед" в борьбе за вундеркинда "Бирмингема" Джуда Беллингема.

В свои 16 лет Беллингем уже является основным игроком "Бирмингема", а интерес к Джуду простирается далеко за пределы Премьер-Лиги.



Долгое время фаворитом в борьбе за Беллингема считался "Юнайтед", даже устроивший семье юного футболиста экскурсию по Каррингтону и встречу с сэром Алексом Фергюсоном.



Однако ESPN стало известно, что юный полузащитник перейдет в "Боруссию". Клуб Бундеслиги заплатит за английского таланта около 20 миллионов фунтов.



Беллингем находился на радаре у "Боруссии" с начала прошлого сезона, а отличная репутация дортмундцев как клуба, которых выращивает звезд, убедила Джуда покинуть родину.



Беллингем сможет заключить профессиональный контракт, когда ему исполнится 17, а это случится уже 29 июня. При этом, как ожидается, Джуд доиграет сезоне в "Бирмингеме".