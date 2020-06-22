Моуриньо ответил Мерсону насчет возможного ухода Кейна

Главный тренер "Тоттенхэма" Жозе Моуриньо ответил эксперту Полу Мерсону, который предсказал уход нападающего Харри Кейна от "шпор".

На днях Мерсон заявил, что негативный игровой стиль Моуриньо может подтолкнуть Кейна к уходу из "Тоттенхэма" по окончании этого сезона.



Моуриньо с таким заявлением категорически не согласен. Жозе уверен, что Кейн, забивший семь голов 11 матчах при португальском тренере, сможет быть ключевой фигурой в его команде.



"Некоторая аналитика и некоторые комментарии кажутся мне немного странными. Это началось со слов Пола".



"Должен сказать, я очень уважаю людей вроде него, и поскольку я очень его уважаю, я хочу, чтобы мой ответ был добрым. Я попытаюсь быть добрым и попытаюсь кое-что сказать, над чем люди смогут немного подумать".



"В нашем случае Харри не играл в футбол шесть месяцев. Посмотрите на статистику результативности Харри при мне, это несложно. Просто посмотрите, сколько матчей Харри сыграл до травмы и сколько голов забил".



"Должен сказать, в прошлом у меня поиграли не такие уж плохие нападающие. У меня был парень по имени Дрогба. Он играл у меня четыре сезона. Он забил 186 голов, что в среднем составляет 46 голов за сезон".



"У меня был еще один парень, который тоже неплох и сейчас выступает за "Ювентус" (Криштиану Роналду). Он играл у меня три сезона. Он забил 168 голов или в среднем по 56 за сезон".



"Я могу привести другого парня, который тоже неплох. Это Карим Бензема, он играл у меня три сезона, но забил 78 голов. Это дает нам по 26 голов за сезон".



"Еще один — Милито. Он провел у меня один сезон и забил 30 голов. Он выиграл три трофея при среднем показателе 30 голов за сезон".



"Еще один парень отыграл у меня полтора сезона. Я говорю полтора сезона, потому что в середине второго сезона получил серьезную травму. Высокий парень по имени Златан (Ибрагимович). Он забил 58 голов или в среднем 29 голов за сезон".



"Поэтому, дорогой Пол, я очень уважаю тебя, но думаю, что у Харри Кейна совершенно нет проблем, чтобы забивать голы в моих командах. Особенно когда он в форме, свеж и вошел в ритм. Вот мой ответ тому, кого я очень уважаю", — цитирует Моуриньо Sky Sports.