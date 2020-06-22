"Челси" подтвердил продажу Пашалича
"Челси" официально объявил о продаже полузащитника Марио Пашалича в "Аталанту".
Несмотря на то, что сезон Серии А еще не завершен, и "Аталанта" пока не гарантировала себе попадание в Лигу Чемпионов, Пашалич так хорошо себя проявил за время двухлетней аренды, что итальянский клуб решил досрочно воспользоваться своей опцией по выкупу Марио.
"Челси" не раскрывает финансовые детали сделки, однако The Independent предполагает, что продажа 25-летнего игрока сборной Хорватии принесла клубу со "Стэмфорд Бридж" 13.5 млн. фунтов.
Будучи игроком "Челси", Пашалич успел побывать в аренде в пяти различных клубах: "Эйбаре", "Монако", "Милане", московском "Спартаке" и как раз "Аталанте". При этом за "Челси" Марио не провел ни одного официального матча.
22.06.2020 18:00
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как то пох
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Норм. Чилуэла ждем
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