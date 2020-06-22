Гендузи избежал дисквалификации

Нил Мопе и Маттео Гендузи Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи избежал дисквалификации за то, что схватил за горло нападающего "Брайтона" Нила Мопе в минувшую субботу.

С момента возобновления сезона Премьер-Лиги "канониры" не набрали ни одного очка из шести возможных, зато потеряли Гранита Джаку, Пабло Мари и Бернда Лена с травмами, а также Давида Луиса, дисквалифицированного на два матча за свое удаление против "Манчестер Сити".

Очередной потерей команды Микеля Артеты мог стать Гендузи, над которым нависла угроза трехматчевой дисквалификации после инцидента в концовке проигранного "Арсеналом" матча на "Амекс" (2:1).

Однако сегодня FA подтвердила, что поступок Гендузи, хоть и остался без внимания арбитров в поле, но был замечен системой VAR, которая решила не вмешиваться.

Таким образом, 21-летний француз будет доступен для Артеты во время выездного матча против "Саутгемптона" в ближайший четверг.

Добавим, что Мопе, автор победного для "Брайтона" гола, рассказал после матча, чем он так взбесил своего соотечественника.


Метки FA, FA, Арсенал, Брайтон, Гендузи, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.06.2020 17:00

Количество просмотров Просмотров: 520

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. brown-ale 22.06.2020 17:19 # brown-ale
    Судьи тащат Арсенал. Не хотят, чтобы они вылетели.

    (ответить)

  2. martingor 22.06.2020 17:04 # martingor
    во дела а это хто

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: