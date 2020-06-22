Полузащитник "Арсенала" Маттео Гендузи избежал дисквалификации за то, что схватил за горло нападающего "Брайтона" Нила Мопе в минувшую субботу.

С момента возобновления сезона Премьер-Лиги "канониры" не набрали ни одного очка из шести возможных, зато потеряли Гранита Джаку, Пабло Мари и Бернда Лена с травмами, а также Давида Луиса, дисквалифицированного на два матча за свое удаление против "Манчестер Сити".



Очередной потерей команды Микеля Артеты мог стать Гендузи, над которым нависла угроза трехматчевой дисквалификации после инцидента в концовке проигранного "Арсеналом" матча на "Амекс" (2:1).



Однако сегодня FA подтвердила, что поступок Гендузи, хоть и остался без внимания арбитров в поле, но был замечен системой VAR, которая решила не вмешиваться.



Таким образом, 21-летний француз будет доступен для Артеты во время выездного матча против "Саутгемптона" в ближайший четверг.



Добавим, что Мопе, автор победного для "Брайтона" гола, рассказал после матча, чем он так взбесил своего соотечественника.