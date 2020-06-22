Анчелотти обвиняют в уклонении от уплаты налогов на 1 млн. евро

Главного тренера "Эвертона" Карло Анчелотти заподозрили в уклонении от уплаты налогов на 1 миллион евро (0.9 млн. фунтов) в период работы в "Реале".

Напомним, лишь недавно экс-нападающий "Челси" Диего Коста был приговорен к шести месяцам тюремного заключения и внушительному штрафу за уклонение от уплаты налогов, хотя за решетку не отправилcя.



Очередной большой футбольной личностью, которой грозит судебное преследование испанскими властями за уклонение от уплаты налогов, становится Анчелотти.



Как сообщает Sky Sports, претензии прокуроров из Мадрида касаются 2014-2015 годов, когда Карло тренировал "Реал" и выигрывал Лигу Чемпионов.



61-летний итальянец "умышленно пытался избежать уплаты налогов в государственную казну без каких-либо обоснований", как говорится в обвинительном заключении.