30-й тур Премьер-Лиги. Анонс матча понедельника

В понедельник, 22 июня, поединком "Манчестер Сити" и "Бернли" завершится 30-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этого матча.

МАНЧЕСТЕР СИТИ — БЕРНЛИ 22:00 Онлайн-трансляция



Продлить томительное ожидание "Ливерпулем" чемпионства — дело чести для "Манчестер Сити". Накануне "красные" не смогли победить "Эвертон", а значит оформить титул смогут не раньше 2 июля, если "горожане" при этом терять очки не будут. Кстати, 2 июля "Ливерпуль" сыграет как раз против "Сити", так что церемония награждения может быть сдвинута еще раз — все в руках Хосепа Гвардиолы и его команды.



При этом "Бернли", хоть и располагается в нижней половине таблицы на данный момент, еще не потерял шансы на попадание в Лигу Европы. Об этом перед выездом на "Этихад" говорил, например, капитан "бордовых" Бен Ми.



В 23 последних встречах этих двух команд во всех турнирах "Бернли" одержал лишь одну победу — 1:0 у себя дома в марте 2015. При Гвардиоле "Сити" выиграл все пять домашних матчей против "бордовых" в чемпионате и кубке с общим счетом 19:2.



Защитник "Сити" Эрик Гарсия, получивший травму головы против "Арсенала", пропустит этот матч в качестве предосторожности. Джон Стоунс под вопросом из-за проблем с лодыжкой.



Нападающий "Бернли" Эшли Барнс все еще восстанавливается после операции на грыже. Также вне игры Йоханн Берг Гудмундссон и Крис Вуд.