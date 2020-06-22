"Арсенал" столкнулся с ложным положительным тестом на коронавирус

Подготовка "Арсенала" к матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую среду была нарушена ложным положительным результатом одного из игроков на коронавирус.

Напомним, "канониры" возобновили сезон 2019/20 поражением 3:0 на "Этихад", однако проблемы у главного тренера лондонцев Микеля Артеты, который сам переболел коронавирусом в марте, начали возникать еще до матча.



Как сообщат The Athletic, тест одного из игроков первой команды "Арсенала" на COVID-19 дал положительный результат. "Канониры" были вынуждены изолировать этого футболиста и еще двух, которые находились с ним в близком контакте.



На "Эмирейтс" сразу заподозрили подвох, и собственный тест клуба подтвердил, что у неназванного игрока нет ни вируса, ни даже антител.



Однако "Арсенал" был вынужден дождаться следующего раунда официального тестирования Премьер-Лиги, и взятая в прошлый понедельник проба также подтвердила, что игрок здоров.



В результате все трое игроков смогли сразу выйти из самоизоляции, однако на неделе, которая предшествовала матчу против "Сити", они были вынуждены пропустить три дня тренировок, что безусловно нарушило планы Артеты.