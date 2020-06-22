"Арсенал" столкнулся с ложным положительным тестом на коронавирус
Подготовка "Арсенала" к матчу Премьер-Лиги против "Манчестер Сити" в минувшую среду была нарушена ложным положительным результатом одного из игроков на коронавирус.
Напомним, "канониры" возобновили сезон 2019/20 поражением 3:0 на "Этихад", однако проблемы у главного тренера лондонцев Микеля Артеты, который сам переболел коронавирусом в марте, начали возникать еще до матча.
Как сообщат The Athletic, тест одного из игроков первой команды "Арсенала" на COVID-19 дал положительный результат. "Канониры" были вынуждены изолировать этого футболиста и еще двух, которые находились с ним в близком контакте.
На "Эмирейтс" сразу заподозрили подвох, и собственный тест клуба подтвердил, что у неназванного игрока нет ни вируса, ни даже антител.
Однако "Арсенал" был вынужден дождаться следующего раунда официального тестирования Премьер-Лиги, и взятая в прошлый понедельник проба также подтвердила, что игрок здоров.
В результате все трое игроков смогли сразу выйти из самоизоляции, однако на неделе, которая предшествовала матчу против "Сити", они были вынуждены пропустить три дня тренировок, что безусловно нарушило планы Артеты.
22.06.2020 14:00
Просмотров: 682
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Всё человечество тоже
(ответить)
Всё понятно, кононировирус виноват а не бесхарактерность игроков.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий