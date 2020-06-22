Вертонген доиграет сезон в "Тоттенхэме"

Защитник "Тоттенхэма" Ян Вертонген все-таки согласился продлить свой истекающий контракт до конца этого сезона.

Вертонген мог стать свободным агентом уже на следующей неделе, и существовали серьезные опасения, что Ян не поможет команде Жозе Моуриньо в заключительных матчах сезона.



В отличие от Педро из "Челси" или Райана Фрэйзера из "Борнмута", 33-летний бельгиец проявил сознательность и не побоялся рискнуть своим здоровьем ради клуба, который он все равно, вероятно, покинет.



Помимо Вертонгена, который надеется продолжить карьеру в Испании или Италии, "шпоры" также согласовали краткосрочное продление контракта с запасным голкипером Михелом Вормом.



Наконец, "Тоттенхэм" также подтвердил, что разрешил находящимся в аренде Данн Роузу и Кайлу Уолкер-Питерсу доиграть сезон в "Ньюкасле" и "Саутгемптоне", соответственно.