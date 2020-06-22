Невилл: "Де Хеа уже не тот"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл выразил обеспокоенность затяжным спадом формы голкипера "Манчестер Юнайтед" Давида Де Хеа.

В минувшую субботу Де Хеа не смог предотвратить гол вингера "Тоттенхэма" Стивена Бергвейна, чем навлек на себя гнев экс-капитана "Юнайтед" Роя Кина.



Со старта прошлого сезона Давид совершил уже семь ошибок, которые привели к пропущенным голам — никто в Премьер-Лиге не совершил их больше за это время. Невилл считает, что проблема 29-летнего испанца — в голове.



"На протяжении четырех лет, он был тем игроком, на которого "Юнайтед" мог положиться, но сейчас он уже не тот".



"Он не тот уже достаточно давно. Когда твоя форма ухудшается на шесть месяцев, это спад, но когда ты в неважной форме целый год, это начинает вызывать беспокойство. Когда это длится более двух лет, это становится постоянной вещью".



"Сейчас у Де Хеа образ голкипера, который совершает много ошибок. Ошибок, которых он прежде никогда не совершал. Прежде он всегда был тем, на кого ты мог всецело положиться. Это может быть связано лишь с уверенность. Руки, ноги, тело — все прежнее. Дело в голове".



"На него повлияло отношение к нему в Испании. Его даже освистывали испанские фанаты, когда он надевал футболку сборной. На Чемпионате Мира 2018 года ему было по-настоящему сложно, и с тех пор он сомневается в себе. Он уже не тот в психологическом плане", — сообщил Невилл в своем подкасте.