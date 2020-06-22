Ширер указазал на "огромную ошибку" "Арсенала"

Экс-нападающий сборной Англии Алан Ширер считает, что "Арсенал" совершил огромную ошибку, когда заключил новый контракт с полузащитником Месутом Озилом в 2018 году.

Как известно, зарабатывающий 350 тысяч фунтов в неделю Озил не принимал участия в двух первых матчах "канониров" после возобновления сезона.



По мнению Ширера, Озил не заслуживает таких денег и теперь может стать причиной, почему "Арсенал" лишится своего капитана Пьер-Эмерика Обамеянга.



"Уверен, Микель Артета с самого начала знал, что берется за очень, очень сложную работу. В первую очередь ему нужно добиваться результатов, а во вторую — избавиться от игроков, которые лишние в клубе".



"Когда я смотрю на ситуацию с Обамеянгом, я не представляю себе, что он подпишет новый контракт, не представляю. Потому что он смотрит на зарплату Месуту Озила и говорит: "Окей, дайте мне такую же".



"А они никак не могут этого сделать. Они совершили огромную ошибку, когда назначили Месуту Озилу такую зарплату. Он даже не может попасть в заявку на выезд к "Брайтону".



"Одно дело, когда ты не играешь с "Манчестер Сити", но когда ты отправляешься к "Брайтону", заранее зная, что тебе нужно быть изобретательным, и он все равно не может попасть в заявку, это уже совсем другое. И не только этот тренер отказывался его использовать", — сообщил Ширер в эфире BBC.