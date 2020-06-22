Каррагер потребовал от Клоппа купить нападающего
Легенда "Ливерпуля" Джейми Каррагер потребовал от главного тренера "красных" Юргена Клоппа купить нападающего после безголевого матча против "Эвертона".
В воскресенье на "Гудисон Парк" Клопп не смог задействовать Мохамеда Салаха по причине небольшой травмы. В результате грозное трио нападения "Ливерпуля" распалось, а заменивший египтянина Такуми Минамино не смог найти общего языка с Роберто Фирмино и Садио Мане.
По мнению Каррагера, после мерсисайдского дерби Клопп просто не может не выйти на трансферный рынок.
"Тройка нападения "Ливерпуля" не уступает никому в Европе, но стоит одному из них выбыть из строя, и в их игре наблюдается огромный провал. Когда "Ливерпуль" потерял очки против "Манчестер Юнайтед", Салах не играл. Поэтому "Ливерпуль" должен укрепить нападение".
"Дивок Ориги — легенда "Ливерпуля", он забивал важные голы в важные моменты, но его мастерство оставляет желать лучшего. Является ли Минамино частью тройки нападения? Не для меня. У "Ливерпуля" крепкая тройка нападения, и эти трое редко пропускают матчи, но если в следующем сезоне "Ливерпуль" потеряет одного из них, особенного одного из двух фланговых нападающих, на длительный период времени, у них возникнут реальные проблемы", — сообщил Каррагер в эфире Sky Sports.
22.06.2020 08:00
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Последние комментарии:
Карра как всегда по делу расписал все.
Но еще нужна замена Робертсону и центральный защитник нужен.
Летом уйдут Шакири, Лалана, Ловрен (желательно бы)
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Че там во вернеру, колбаса? Едет, не?
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Но ведь не нужен был...
"Дивок Ориги — легенда "Ливерпуля", но его мастерство оставляет желать лучшего."
эхехехехех типикал легенда колбасы.
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