Гвардиола допускает, что "Сити" никого не купит летом

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола допускает, что его клуб никого не купит в ближайшее трансферное окно.

По окончании этого сезона "горожане" точно попрощаются с Давидом Сильвой, который покидает клуб свободным агентом, и, возможно, продадут Лероя Сане, который отказался от нового контракта и настаивает на переходе в "Баварию".



Кроме того, по-прежнему актуален вопрос с приглашением центрального защитника, чего "Сити" не удалось сделать прошлым летом, однако Гвардиола опасается, что пандемия коронавируса перечеркнет его планы.



"Прямо сейчас я не знаю наши трансферные планы. Если в местах, где я работал — "Барселоне", "Баварии" и здесь, — клуб говорит, что мы не можем позволить себе покупки, значит не можем".



"Но я не знаю. Это зависит от людей, которые останутся. Может быть, в следующие два месяца команда сделает шаг вперед, и мы останемся с теми же людьми. Прямо сейчас я не знаю".



"Я не знаю, уйдет Сане этим летом или в конце своего контракта, но у нас достаточно хороших игроков впереди. Габриэль (Жезус) может сыграть слева, Фил Фоден может сыграть слева, также там у нас есть Рахим (Стерлинг)".



"У нас большие таланты впереди. Большинство из них — вроде Фила, Рияда (Махреза), Габриэля, Рахима — в хорошей физической форме, и они могут играть довольно регулярно на протяжении долгого периода времени. Он такие стойкие к травмам".



"Думаю, у нас могут быть другие приоритеты на трансферном рынке. Но я не знаю, как экономически и финансово изменится ситуация для клубов после коронавируса. Я не знаю, как будут обстоять дела. Мы посмотрим в конце сезона", — цитирует Гвардиолу ESPN.