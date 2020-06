Светская хроника за понедельник

Алексиса Санчеса зовут назад в Ла Лигу. "Ливерпуль" сделал предложение по Калиду Кулибали. Саудиты все-таки купят "Ньюкасл". Обзор слухов и сплетен английской прессы за понедельник.

Ранее в этом сезоне "Атлетико" отклонил предложение неназванного клуба Премьер-Лиги о покупке нападающего Жоау Фелиша за 135 миллионов фунтов. (Goal)



"Манчестер Юнайтед" сделал стартовое предложение в 45 млн. фунтов о покупке вингера "Фиорентины" Федерико Кьезы. (La Nazione)



Легенда бразильского футбола Роналдо предложил нападающему "Юнайтед" Алексису Санчесу перейти в "Реал Вальядолид". (Daily Mail)



"Юнайтед", "Ювентус" и "Реал" хотят нападающего "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса. (Calciomercato)



"Юнайтед", "Манчестер Сити" и "Челси" хотят вингера "Байера" Леона Бэйли. (Daily Mail)



"Сити" нацелился на защитника "Сити" Кайла Уолкера. (The Sun)



"Ливерпуль" предложил 54 млн. фунтов за защитника "Наполи" Калиду Кулибали. (Corriere dello Sport)



"Ливерпуль" опасается, что оцениваемый в 150 млн. фунтов нападающий Садио Мане уйдет этим летом. Сенегалец может быть продан в "Реал" или стать разменной монетой в трансфере Килиана Мбаппе из ПСЖ к "красным". (The Sun)



"Челси" заинтересован в приобретении голкипера Дина Хендерсона, принадлежащего МЮ и оцениваемого в 50 млн. фунтов. (The Sun)



"Челси" отказался от обмена Жоржиньо на полузащитника "Ювентуса" Миралема Пьянича. (Calciomercato)



"Челси" может переключить свое внимание с Бена Чилуэлла из "Лестера" на Левена Кюрзава из ПСЖ. (Daily Express)



"Фенербахче" собирается запустить кампанию по сбору донатов среди своих фанатов, чтобы пригласить полузащитника Месута Озила из "Арсенала". (Fotospor)



"Вулверхэмптон" готов отдать Даниэле Ругани и Федерико Бернардески в обмен на нападающего "Вулверхэмптона" Рауля Хименеса. (Tuttosport)



"Эвертон" и "Ньюкасл" хотят ивуарийского полузащитника "Милана" Франка Кесси. (Tuttosport)



"Эвертон" вступил в борьбу за защитника "Реал Вальядолид" Мохаммеда Салису. (Daily Mail)



"Лестер" обсуждает переход 20-летнего полузащитника "Нанси" Танавата Суенгчиттхавона. (Daily Mail)



Другое



Власти Саудовской Аравии согласились начать борьбу с пиратскими трансляциями спортивных событий, что приближает сделку по "Ньюкаслу". (Daily Mirror)



Премьер-Лига готовится подтвердить сделку по покупке саудитами "Ньюкасла". (Daily Mail)



Полузащитнику "Арсенала" Маттео Гендузи грозит трехматчевая дисквалификация за то, что он схватил за горло нападающего "Брайтона" Нила Мопе. (The Sun)



Из-за пандемии коронавируса трансляцию субботнего поединка "Борнмута" и "Кристал Пэлас" посмотрели больше людей, чем дерби Манчестера в апреле 2012, который до возобновления сезона мог похвастать самой большой аудиторией для матча Премьер-Лиги в истории британского телевидения. (Sportingintelligence)



Защитник "Сити" Кайл Уолкер подарил своей девушке обручальное кольцо за 250 тыс. фунтов. (Daily Mirror)



Девушка из эскорта Кэти Морган с тарифом в 1,500 фунтов за ночь родила ребенка от неназванной звезды Премьер-Лиги, которой Кэти рекомендовали двое друзей из сборной Англии. Тест на ДНК подтвердил отцовство. (The Sun)