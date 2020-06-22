Клопп: "Это была настоящая битва"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп считает, что безголевой матч против "Эвертона" вполне соответствовал духу дерби.

"Ливерпуль" возобновил сезон 2019/20 достаточно скучной ничьей на "Гудисон Парк", причем в концовке матча вполне мог пропустить, если бы не Алиссон.



Клопп считает 0:0 справедливым результатом, но одновременно признает, что "красным" повезло. Претензии по поводу зрелищности матча Юрген не принимает.



"Это была настоящая битва. Этот матч — дерби, и обе команды показали, что понимают это. Это была напряженная игра с обилием физической борьбы, и все игроки выложились без остатка".



"Мы имели недостаточное количество моментов. На протяжении большей части матча мы доминировали, но лучший шанс имел наш соперник — нам повезло в том моменте".



"Эвертон" оборонялся очень хорошо, а мы были недостаточно умны, чтобы использовать пространство. Это нормально, когда ты снова начинаешь играть".



"Очко — это результат, который мы заслужили. Когда я думаю о всех предыдущих дерби здесь, они выглядели примерно так же, и результат тоже похож. На "Энфилде" матчи чуть лучше. "Эвертон" был хорошо организован, поэтому нам пришлось много бегать, но мы оказались в хорошей форме и готовыми".



"Теперь у нас есть три дня. "Кристал Пэлас" хорошо выглядел в субботу, и мы должны убедиться, что готовы к среде", — цитирует Клоппа BBC.