Лэмпард похвалил "голодного" Пулишича

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард похвалил вингера Кристиана Пулишича, чей выход на замену помог переломить ход матча против "Астон Вилле".

Проведя всего пять минут на поле "Вилла Парк" после своего появления на замену в воскресенье, Пулишич на дальней штанге замкнул подачу Сесара Аспиликуэты и помог "синим" сравнять счет.



Спустя пару минут "Челси" забил еще один гол и теперь возвращается домой с победой 1:2. Лэмпарду было непросто оставить Кристиана вне стартового состава, однако он знал, что в запасе у него есть чрезвычайно мотивированный и мастеровитый игрок.



"Он был голоден, я знал это, и я сочувствовал ему. Он хорошо тренировался. Умение проникать в штрафную площадь — это важное качество".



"Есть разница между тем, чтобы быть просто очень хорошим фланговым игроком и игроком топ-уровня".



"Кристиан и Росс (Баркли) оба хорошо тренировалась, и у действительно меня есть проблемы с выбором состава, но это проблемы хорошего плана. Я с самого начала задумал пораньше выпустить их во втором тайме", — цитирует Лэмпарда Goal.