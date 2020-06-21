Силва рассказал о дополнительной мотивации на Лигу Чемпионов

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва заявил, что решение УЕФА провести поздние стадии плей-офф Лиги Чемпионов в Лиссабоне дополнительно его мотивирует.



Ранее в июне УЕФА постановил, что четвертьфинальные, полуфинальные и финальный матч этого розыгрыша Лиги Чемпионов пройдут в столице Португалии.



Чтобы вернуться на родину, Силве еще нужно помочь "Сити" одолеть "Реал", однако воспитанник "Бенфики" настроен самым решительным образом.



"Лично для меня это дополнительная мотивация. Лига Чемпионов — особенное соревнование, и моей стране была оказана честь принять столь уникальное событие. Для меня было бы очень важно сразиться за трофей в месте, где я родился и вырос".



"Это стало бы еще более особенным событием, потому что я пропустил Евро четыре года назад, когда сборная Португалии выиграла трофей, и надеялся этим летом выступить на Евро-2020", — цитирует Силву Daily Mail.