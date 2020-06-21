"Челси" одержал волевую победу в гостях у "Виллы"
В своем первом после коронавирусной паузы матче "Челси" одержал волевую победу 1:2 в гостях у "Астон Виллы" и укрепился на четвертой позиции в Премьер-Лиге.
Стартовый состав "вилланов" не изменился относительно безголевого матча против "Шеффилд Юнайтед" в минувшую среду.
У "синих" можно было насчитать четыре перестановки относительно предыдущего выхода на поле, в марте. Андреас Кристенсен, Нголо Канте, Матео Ковачич и Рубен Лофтус-Чик стали этими новыми лицами в старте.
В начальной стадии матча "Челси" имел значительное преимущество по владению мячом, но в штрафную домашней команды проникал с огромным трудом.
За первые 45 минут гости создали два реальных момента — с дистанции пробивали Мейсон Маунт и Ковачич, но голкипер "Виллы" Эрьян Нюланд оба раза справился.
Два шанса до перерыва имели и хозяева. Анвар Эль-Гази тоже попытался выстрелить издалека, но Кепа Аррисабалага выловил мяч из нижнего угла ворот. А вот Кортни Хауз достиг цели, сыграв на добивании после своего удара с близкого расстояния, остановленного голкипером "синих" — 1:0.
Во втором тайме "Астон Вилла" закрылась и почти не прикасалась к мячу. Темп упал, а моменты не возникали, но это не помешало "Челси" переломить игру.
На 60-й минуте Сесар Аспиликуэта выполнил подачу с правого фланга к дальней штанге, куда прибежал едва появившийся на замену Кристиан Пулишич. Американец ударом ногой с касанием перекладины поразил ворота — 1:1.
Спустя пару минут Оливье Жиру получил мяч по центру штрафной, развернулся на 180 градусов и при помощи рикошета от Конора Хурихэйна вывел свою команду вперед — 1:2.
"Синие" без проблем довели дело до победы, практически ничего не позволив сопернику в остатке матча, впрочем и сами создали мизер.
"Челси" одержал волевую победу и укрепил свое положение в топ-4 Премьер-Лиги. "Синие" очень внезапно, без особых на то предпосылок, переломили игру и не позволили "Астон Вилле" выбраться из зоны вылета.
"Астон Вилла" — "Челси". Отчет о матче
21.06.2020 20:15
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Последние комментарии:
Сити крестите жопу!!!!!!
На Стэмфорде получите как в старые добрые!!
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Играют бодро, но пока без изюминки, словно пенсы какие-то.
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С победой нас Френковеры
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Ещщщщщщщщщщщщщьььь!!!
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Симулянты
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бодро играют
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как блять у нас можеть быть основным центр защ, у которого бицуха в 2 раза меньше чем у меня блять и вцелом он на глиста больше смахивает ((
просто пздц, че за доверие к нему у лэмпса (
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Отскок в стиле глиномесов.
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Фрэнк совсем что ли ишак, нах выпускать такого мéртвого Джеймса? По-моему он за 10 минут побил рекорд всех времен по потерям мяча.
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Как только начался матч, так сразу скорость инета упала на 460 Кбит
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че там, ириски еще не кинули на клык зеропукам?
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Чот так похуй на игру
Лучше стримчик посмотрю да спать лягу
Ещё и ссылок нет в хд
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Калониры пздц завидуют Королям Лондона.
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дайте сопку
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вперед великий Ливерпуль ))))))))))
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Мане поепать на этих маттеров - уже рванул вперёд пока все на колене стояли. Аахахаха
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Абсолютно новый челсе
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Челси молодцы. Благодаря этой победе они сократили отставание от Ливерпуля до 31 очка.
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Астер=Лукомский на пенсе.
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Собак с победой
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