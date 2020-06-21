"Челси" одержал волевую победу в гостях у "Виллы"

В своем первом после коронавирусной паузы матче "Челси" одержал волевую победу 1:2 в гостях у "Астон Виллы" и укрепился на четвертой позиции в Премьер-Лиге.

Стартовый состав "вилланов" не изменился относительно безголевого матча против "Шеффилд Юнайтед" в минувшую среду.



У "синих" можно было насчитать четыре перестановки относительно предыдущего выхода на поле, в марте. Андреас Кристенсен, Нголо Канте, Матео Ковачич и Рубен Лофтус-Чик стали этими новыми лицами в старте.



В начальной стадии матча "Челси" имел значительное преимущество по владению мячом, но в штрафную домашней команды проникал с огромным трудом.



За первые 45 минут гости создали два реальных момента — с дистанции пробивали Мейсон Маунт и Ковачич, но голкипер "Виллы" Эрьян Нюланд оба раза справился.



Два шанса до перерыва имели и хозяева. Анвар Эль-Гази тоже попытался выстрелить издалека, но Кепа Аррисабалага выловил мяч из нижнего угла ворот. А вот Кортни Хауз достиг цели, сыграв на добивании после своего удара с близкого расстояния, остановленного голкипером "синих" — 1:0.



Во втором тайме "Астон Вилла" закрылась и почти не прикасалась к мячу. Темп упал, а моменты не возникали, но это не помешало "Челси" переломить игру.



На 60-й минуте Сесар Аспиликуэта выполнил подачу с правого фланга к дальней штанге, куда прибежал едва появившийся на замену Кристиан Пулишич. Американец ударом ногой с касанием перекладины поразил ворота — 1:1.



Спустя пару минут Оливье Жиру получил мяч по центру штрафной, развернулся на 180 градусов и при помощи рикошета от Конора Хурихэйна вывел свою команду вперед — 1:2.



"Синие" без проблем довели дело до победы, практически ничего не позволив сопернику в остатке матча, впрочем и сами создали мизер.



"Челси" одержал волевую победу и укрепил свое положение в топ-4 Премьер-Лиги. "Синие" очень внезапно, без особых на то предпосылок, переломили игру и не позволили "Астон Вилле" выбраться из зоны вылета.



"Астон Вилла" — "Челси". Отчет о матче