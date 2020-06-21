"Челси" одержал волевую победу в гостях у "Виллы"

Оливье Жиру В своем первом после коронавирусной паузы матче "Челси" одержал волевую победу 1:2 в гостях у "Астон Виллы" и укрепился на четвертой позиции в Премьер-Лиге.

Стартовый состав "вилланов" не изменился относительно безголевого матча против "Шеффилд Юнайтед" в минувшую среду.

У "синих" можно было насчитать четыре перестановки относительно предыдущего выхода на поле, в марте. Андреас Кристенсен, Нголо Канте, Матео Ковачич и Рубен Лофтус-Чик стали этими новыми лицами в старте.

В начальной стадии матча "Челси" имел значительное преимущество по владению мячом, но в штрафную домашней команды проникал с огромным трудом.

За первые 45 минут гости создали два реальных момента — с дистанции пробивали Мейсон Маунт и Ковачич, но голкипер "Виллы" Эрьян Нюланд оба раза справился.

Два шанса до перерыва имели и хозяева. Анвар Эль-Гази тоже попытался выстрелить издалека, но Кепа Аррисабалага выловил мяч из нижнего угла ворот. А вот Кортни Хауз достиг цели, сыграв на добивании после своего удара с близкого расстояния, остановленного голкипером "синих" — 1:0.

Во втором тайме "Астон Вилла" закрылась и почти не прикасалась к мячу. Темп упал, а моменты не возникали, но это не помешало "Челси" переломить игру.

На 60-й минуте Сесар Аспиликуэта выполнил подачу с правого фланга к дальней штанге, куда прибежал едва появившийся на замену Кристиан Пулишич. Американец ударом ногой с касанием перекладины поразил ворота — 1:1.

Спустя пару минут Оливье Жиру получил мяч по центру штрафной, развернулся на 180 градусов и при помощи рикошета от Конора Хурихэйна вывел свою команду вперед — 1:2.

"Синие" без проблем довели дело до победы, практически ничего не позволив сопернику в остатке матча, впрочем и сами создали мизер.

"Челси" одержал волевую победу и укрепил свое положение в топ-4 Премьер-Лиги. "Синие" очень внезапно, без особых на то предпосылок, переломили игру и не позволили "Астон Вилле" выбраться из зоны вылета.

"Астон Вилла" — "Челси". Отчет о матче


Метки Астон Вилла, обзор матча, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2020 20:15

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Последние комментарии:




  1. ba-29 21.06.2020 21:28 # ba-29
    Сити крестите жопу!!!!!!
    На Стэмфорде получите как в старые добрые!!

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  2. lovrentiy 21.06.2020 21:27 # lovrentiy
    Играют бодро, но пока без изюминки, словно пенсы какие-то.

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  3. papka-legend 21.06.2020 21:26 # papka-legend
    С победой нас Френковеры

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  4. chebrec 21.06.2020 21:25 # chebrec
    Ещщщщщщщщщщщщщьььь!!!

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  5. electric 21.06.2020 21:20 # electric
    Симулянты

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  6. kukuruzzo 21.06.2020 21:19 # kukuruzzo
    бодро играют

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  7. thegodfather 21.06.2020 21:18 # thegodfather
    как блять у нас можеть быть основным центр защ, у которого бицуха в 2 раза меньше чем у меня блять и вцелом он на глиста больше смахивает ((
    просто пздц, че за доверие к нему у лэмпса (

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  8. jokerz 21.06.2020 21:18 # jokerz
    Отскок в стиле глиномесов.

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  9. stamford-bridge 21.06.2020 21:17 # stamford-bridge
    Фрэнк совсем что ли ишак, нах выпускать такого м&#233;ртвого Джеймса? По-моему он за 10 минут побил рекорд всех времен по потерям мяча.

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  10. lovrentiy 21.06.2020 21:12 # lovrentiy
    Как только начался матч, так сразу скорость инета упала на 460 Кбит

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  11. thegodfather 21.06.2020 21:11 # thegodfather
    че там, ириски еще не кинули на клык зеропукам?

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  12. melwood-lfc 21.06.2020 21:11 # melwood-lfc
    Чот так похуй на игру
    Лучше стримчик посмотрю да спать лягу
    Ещё и ссылок нет в хд

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  13. chelsea88 21.06.2020 21:10 # chelsea88
    Калониры пздц завидуют Королям Лондона.

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  14. roberto-89 21.06.2020 21:07 # roberto-89
    дайте сопку

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  15. roberto-89 21.06.2020 21:02 # roberto-89
    вперед великий Ливерпуль ))))))))))

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  16. xoce-moyp 21.06.2020 21:02 # xoce-moyp
    Мане поепать на этих маттеров - уже рванул вперёд пока все на колене стояли. Аахахаха

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  17. lfc-krr 21.06.2020 20:57 # lfc-krr
    Абсолютно новый челсе

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  18. pamirec777 21.06.2020 20:54 # pamirec777
    Челси молодцы. Благодаря этой победе они сократили отставание от Ливерпуля до 31 очка.

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  19. sausage 21.06.2020 20:53 # sausage
    Астер=Лукомский на пенсе.

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  20. januzaj00 21.06.2020 20:52 # januzaj00
    Собак с победой

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