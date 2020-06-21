Эдерсон открыт к новому контракту с "Сити"

Голкипер "Манчестер Сити" Эдерсон заявил, что открыт к новому контракту со своим клубом.

Эдерсон надежно защищает ворота "горожан" с 2017 года, когда он был куплен у "Бенфики". За это время 26-летний бразилец успел выиграть два титула Премьер-Лиги, Кубок Англии и два Кубка Лиги.



Будущее Эдерсона связано с "Сити" до 2025 года, однако голкипер вполне представляет, что проведет в Манчестере больше времени.



"Собираюсь ли я остаться в "Сити" надолго? Таков мой план, потому что я обожаю эту лигу, в этой лиге много эмоций. Для наблюдающих со стороны это и так невероятно, а уж играть здесь самому — это нечто нереальное".



"У меня есть пятилетний контракт, я надеюсь его отработать и во возможности продлить свое пребывание здесь", — сообщил Эдерсон ESPN Brazil.