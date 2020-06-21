Каскарино советует "Арсеналу" взять Ингса на место Обамеянга

Экс-нападающий "Челси" Тони Каскарино посоветовал "Арсеналу" пригласить Данни Ингса из "Саутгемптона" на место Пьер-Эмерика Обамеянга.

Обамеянг забил 17 голов в этом сезоне Премьер-Лиги, однако от его контракта остается 12 месяцев, и это обстоятельство может подтолкнуть "Арсенал" к продаже своего капитана нынешним летом.



Каскарино кажется, что после возобновления сезона Обамеянг уже не выглядит мотивированным, и "канонирам" самое время искать другого бомбардира.



"Замечательно обладать игроком вроде Обамеянга, но он не хочет находиться в "Арсенале", он не видит себя в клубе".



"В этом году у него на один гол в Премьер-Лиге больше, чем у Данни Ингса, но Ингс гораздо больше дает "Саутгемптону", как мы убедились по матчу с "Норвичем". Он демонстрирует самоотдачу, у него есть желание, которое подстегивает других игроков вокруг и делает всю команду лучше".



"Игроки вроде Обамеянга и Озила — одна из проблем, которые я вижу у Артеты. Если бы у меня был выбор, я бы взял Ингса на место Обамеянга", — сообщил Каскарино talkSPORT.