Лэмпард ожидает больше приобретений

Фрэнк Лэмпард Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что ему нужно больше приобретений.

Как известно, "синие" уже согласовали два дорогостоящих приобретения и к следующему сезону получат подкрепление в лице вингера Хакима Зийеша и нападающего Тимо Вернера.

Однако Лэмпард видит в своей команде другие позиции, которые тоже требуют усиления.

"Мы хотим сократить дистанцию до вершины, и приобретения вроде Тимо и Зийеша — славные заявления о намерениях. Но есть и другие зоны, которые мы хотим укрепить в процессе комплектации состава к следующему игроку. Это должны быть игроки, доступные для трансфера и подходящие нам".

"Мы знаем, что дистанция до вершины велика, учитывая уровень игры "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в последние пару лет. Поэтому нам нужно упорно работать, чтобы сократить эту дистанцию, но в то же время мы должны быть готовы дать новичкам время на адаптацию к лиге", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.


Метки Лэмпард, трансферы, Челси

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2020 18:00

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  1. xoce-moyp 21.06.2020 18:04 # xoce-moyp
    Тренера не забудьте купить. Кому-то "уровень" тренировать нужно.

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