Лэмпард ожидает больше приобретений

Наставник "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что ему нужно больше приобретений.

Как известно, "синие" уже согласовали два дорогостоящих приобретения и к следующему сезону получат подкрепление в лице вингера Хакима Зийеша и нападающего Тимо Вернера.



Однако Лэмпард видит в своей команде другие позиции, которые тоже требуют усиления.



"Мы хотим сократить дистанцию до вершины, и приобретения вроде Тимо и Зийеша — славные заявления о намерениях. Но есть и другие зоны, которые мы хотим укрепить в процессе комплектации состава к следующему игроку. Это должны быть игроки, доступные для трансфера и подходящие нам".



"Мы знаем, что дистанция до вершины велика, учитывая уровень игры "Ливерпуля" и "Манчестер Сити" в последние пару лет. Поэтому нам нужно упорно работать, чтобы сократить эту дистанцию, но в то же время мы должны быть готовы дать новичкам время на адаптацию к лиге", — цитирует Лэмпарда Daily Mail.