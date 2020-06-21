Парлор: "Арсенал" движется назад"

Легенда "Арсенала" Рэй Парлор раскритиковал команду Микеля Артету после поражения 2:1 от "Брайтона".

Накануне "Брайтон" одержал не просто волевую победу, а свою первую с декабря победу в Премьер-Лиге. Это поражение стало вторым подряд для "Арсенала" после возобновления сезона, и Парлор вынужден признать, что развитие команды Артета обратилась вспять.



"Это огромный удар по их уверенности в себе. Они должны были выигрывать этот матч. Немногие люди поставили бы на "Арсенал" против "Манчестер Сити" в обычный сезон, но когда ты отправляешься к "Брайтону", то должен побеждать такого соперника, если планируешь сражаться за высшие места и попадание в Лигу Чемпионов".



"Они оказались в хорошем положении, открыв счет, но "Арсенал" — это та команда, которая всегда дает шанс сопернику. И в этом их проблема в данный момент".



"Нужно отдать должное "Брайтону", потому что они воспользовались этим шансом и забили два великолепных гола, особенно последний — то был великолепный победный гол, но теперь фанаты "Арсенал" будут слегка ворчать, потому что они требуют побед, требуют быть ближе к топ-5".



"В данный момент "Арсенал" движется в обратную сторону", — цитирует Парлора Daily Mirror