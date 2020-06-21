Парлор: "Арсенал" движется назад"

Шкодран Мустафи и Нил Мопе Легенда "Арсенала" Рэй Парлор раскритиковал команду Микеля Артету после поражения 2:1 от "Брайтона".

Накануне "Брайтон" одержал не просто волевую победу, а свою первую с декабря победу в Премьер-Лиге. Это поражение стало вторым подряд для "Арсенала" после возобновления сезона, и Парлор вынужден признать, что развитие команды Артета обратилась вспять.

"Это огромный удар по их уверенности в себе. Они должны были выигрывать этот матч. Немногие люди поставили бы на "Арсенал" против "Манчестер Сити" в обычный сезон, но когда ты отправляешься к "Брайтону", то должен побеждать такого соперника, если планируешь сражаться за высшие места и попадание в Лигу Чемпионов".

"Они оказались в хорошем положении, открыв счет, но "Арсенал" — это та команда, которая всегда дает шанс сопернику. И в этом их проблема в данный момент".

"Нужно отдать должное "Брайтону", потому что они воспользовались этим шансом и забили два великолепных гола, особенно последний — то был великолепный победный гол, но теперь фанаты "Арсенал" будут слегка ворчать, потому что они требуют побед, требуют быть ближе к топ-5".

"В данный момент "Арсенал" движется в обратную сторону", — цитирует Парлора Daily Mirror


Метки Арсенал, Брайтон, Парлор, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2020 17:00

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Последние комментарии:




  1. h22o 21.06.2020 17:07 # h22o
    Арсенал движется в правильном направлении, но в привычном для себя стиле, через зад

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  2. vyrentz 21.06.2020 17:06 # vyrentz
    На заднем приводе, так сказать

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  3. ganinilyha 21.06.2020 17:01 # ganinilyha
    Назад в чемпионшип

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