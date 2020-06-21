Руни: "Клопп ошибается, "Ливерпуль" сможет доминировать в Премьер-Лиге"

Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ошибается, и "красным" по силам стать доминирующей силой в Премьер-Лиге.

По мнению Клоппа, времена, когда один клуб мог доминировать в Премьер-Лиге годами, как это было с "Манчестер Юнайтед" в эпоху сэра Алекса Фергюсона, безвозвратно прошли.



Однако у Руни есть свое мнение на этот счет. Уэйн предсказывает "Ливерпулю" минимум пять чемпионских титулов в следующее десятилетие, если Клопп останется на своем посту.



"У "Ливерпуля" молодая команда, и все их ключевые игроки связаны долгосрочными контрактами. У них огромный потенциал, чтобы выиграть еще больше трофеев".



"Клопп сказал, что никакой клуб не сможет доминировать, как "Юнайтед", но он ошибается. И "Ливерпулю" будет легко обеспечить это — пусть Клопп просто продолжает и продолжает".



"Юнайтед" доминировал, потому что Ферги оставался так долго в клубе. Кажется, Клоппу только 53, и если он проведет на "Энфилде" следующие 10 лет, "Ливерпуль" выиграет минимум пять титулов Премьер-Лиги", — сообщил Руни The Times.