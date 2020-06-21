Руни: "Клопп ошибается, "Ливерпуль" сможет доминировать в Премьер-Лиге"

Юрген Клопп и Уэйн Руни Легенда "Манчестер Юнайтед" Уэйн Руни считает, что главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп ошибается, и "красным" по силам стать доминирующей силой в Премьер-Лиге.

По мнению Клоппа, времена, когда один клуб мог доминировать в Премьер-Лиге годами, как это было с "Манчестер Юнайтед" в эпоху сэра Алекса Фергюсона, безвозвратно прошли.

Однако у Руни есть свое мнение на этот счет. Уэйн предсказывает "Ливерпулю" минимум пять чемпионских титулов в следующее десятилетие, если Клопп останется на своем посту.

"У "Ливерпуля" молодая команда, и все их ключевые игроки связаны долгосрочными контрактами. У них огромный потенциал, чтобы выиграть еще больше трофеев".

"Клопп сказал, что никакой клуб не сможет доминировать, как "Юнайтед", но он ошибается. И "Ливерпулю" будет легко обеспечить это — пусть Клопп просто продолжает и продолжает".

"Юнайтед" доминировал, потому что Ферги оставался так долго в клубе. Кажется, Клоппу только 53, и если он проведет на "Энфилде" следующие 10 лет, "Ливерпуль" выиграет минимум пять титулов Премьер-Лиги", — сообщил Руни The Times.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Руни

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2020 16:00

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  1. martingor 21.06.2020 16:45 # martingor
    даже ушастый в курсе в отличии от гаражных шлюх

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  2. bahosh 21.06.2020 16:31 # bahosh
    надеюсь так и будет

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