Джо Коул хочет, чтобы "Челси" купил Чилуэлла

Экс-вингер "Челси" Джо Коул считает, что покупкой Бена Чилуэлла из "Лестера" "синие" могут закрыть вопрос с позицией левого защитника на много лет вперед.

23-летний Чилуэлл, который возобновил сезон с блестящего гола против "Уотфорда", считается одной из главных трансферных целей для наставника "Челси" Фрэнка Лэмпарда на это лето.



По мнению Коула, Чилуэлл достаточно хорош для "Челси" и, перебравшись на "Стэмфорд Бридж", сможет прибавить еще.



"Как и Вернер, он соответствует облику "Челси". Он молод, голоден, атлетичен и обладает взрывной скоростью".



"Думаю, у него большой талант, а в "Лестере" он обладает замечательным тренером в лице Брендана Роджерса и замечательными партнерами по команде. Но "Челси" — это шаг вперед относительно "Лестера".



"Я знаю, что в данный момент они находятся выше "Челси" в таблице, однако возможность поработать с Фрэнком и прибавить еще слишком привлекательна, чтобы от нее отказываться".



"В данный момент у него есть все шансы утвердиться основным левым защитником сборной Англии. Я бы посоветовал ему продолжать проявлять себя, и тогда он будет регулярно выступать за сборную Англии, а если он перейдет в "Челси", то станет основным левым защитником "Челси" на много лет вперед. Он потрясающий игрок, настоящий талант", — цитирует Коула Daily Mail.