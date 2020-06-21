Лэмпард призывает не сомневаться в преданности Абрамовича "Челси"

Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард считает, что трансферная кампания "синих" этим летом является свидетельством того, что владелец Роман Абрамович не утратил интерес к своему клубу.

Когда у Абрамовича возникли проблемы с британскими властями, он не смог продлить визу и перестал появляться в своей ложе на "Стэмфорд Бридж", сложилось впечатление, что Роману больше не интересно тратиться на "Челси".



Российский олигарх с израильским паспортом даже свернул проект по строительству нового стадиона, а в прессе поползли слухи о возможной продаже лондонского клуба.



Однако сейчас Абрамович удивляет всех, одобрив дорогостоящие покупки Хакима Зийеша и Тимо Вернера. Несмотря на кризис, "Челси" также хочет заполучить Бена Чилуэлла и Кая Хаверца. По мнению Лэмпарда, вопросов к Роману быть просто не может.



"В последнее время я с ним (Абрамовичем) не говорил, но я много общаюсь с Мариной (Грановской) и Петром (Чехом). Мы являемся единомышленниками, мы много разговариваем, и взаимодействие между нами — это ключ ко всему".



"Я действительно хорошо знаю владельца, в какой-то степени. Но я также понимаю, чего он хочет для этого клуба. Я играл здесь, я ощущал это как игрок, когда он только пришел, и в моих разговорах с Мариной это тоже всегда чувствуется".



"Я хочу того же, что и он. Думаю, он регулярно демонстрирует то, насколько он предан нашему футбольному клубу".



"Мы уже заключили кое-какие сделки, и я надеюсь, это усилит нас на следующий сезон, потому что мы хотим продолжать двигаться вперед".



"Я долго выступал здесь как игрок, но лишь став главным тренером, я понял, что люди будут постоянно спрашивать тебя о твоих отношениях с руководством, владельцем и так далее".



"Мы пытаемся приглашать правильных игроков и быть сплоченными, и я надеюсь, по манере нашей работы, по комплектации состава и по скаутской деятельности это видно".



"Поэтому, думаю, мы должны быть позитивно настроены. Ведь это "Челси", и мы хотим быть ближе к вершине. Приобретения вроде Тимо и Зийеша — это славные заявления с нашей стороны", — цитирует Лэмпарда Sky Sports.