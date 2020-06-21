"Бернли" попрощается с Хартом 30 июня

"Бернли" подтвердил, что истекающий 30 июня контракт голкипера Джо Харта не будет продлен.

Летом 2018 "бордовые" потратили 3.5 миллиона фунтов на приглашение Харта из "Манчестер Сити", однако своим шансом на "Терф Мур" Джо не воспользовался.



Потеряв место в стартовом составе "Бернли" после домашнего поражения 1:5 от "Эвертона" в декабре 2018, с тех пор Харт сыграл только три матча за "бордовых", все — в кубковых соревнованиях.



Прямо сейчас безусловным первым номером команды Шона Дайча является Ник Поуп. 33-летнему же Харту придется искать себе новый клуб, причем "Бернли" решил отпустить Джо сразу, а не продлевать его контракт до окончания сезона.