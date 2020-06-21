Ришарлисон рассказал о предложениях от МЮ и "Барселоны"

Нападающий "Эвертона" Ришарлисон рассказал, что в январе у него были предложения от "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны".

Ришарлисон присоединился к "ирискам" летом 2018 из "Уотфорда" и с тех пор наколотил 23 гола в рамках Премьер-Лиги.



Также Ришарлисон ярко себя проявил в сборной Бразилии, с которой он выиграл Кубок Америки в 2019 году. Однако 23-летний нападающий пока счастлив на "Гудисон Парк" и не спешит уходить на повышение.



"У меня было много предложений на протяжении сезона, в том числе от "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед". Однако клуб решил сохранить меня, а я не захотел уходить посреди сезона. Нехорошо оставлять своих партнеров по команде таким образом".



"Конечно, это влияет на тебя, потому что "Барселона" — один из величайших клубов в мире, но я думаю, тебе как игроку также важно быть счастливым", — сообщил Ришарлисон Los Desimpedidos.