Ришарлисон рассказал о предложениях от МЮ и "Барселоны"
Нападающий "Эвертона" Ришарлисон рассказал, что в январе у него были предложения от "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны".
Ришарлисон присоединился к "ирискам" летом 2018 из "Уотфорда" и с тех пор наколотил 23 гола в рамках Премьер-Лиги.
Также Ришарлисон ярко себя проявил в сборной Бразилии, с которой он выиграл Кубок Америки в 2019 году. Однако 23-летний нападающий пока счастлив на "Гудисон Парк" и не спешит уходить на повышение.
"У меня было много предложений на протяжении сезона, в том числе от "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед". Однако клуб решил сохранить меня, а я не захотел уходить посреди сезона. Нехорошо оставлять своих партнеров по команде таким образом".
"Конечно, это влияет на тебя, потому что "Барселона" — один из величайших клубов в мире, но я думаю, тебе как игроку также важно быть счастливым", — сообщил Ришарлисон Los Desimpedidos.
21.06.2020 11:00
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Нет-нет, в МЮ не надо.
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Что то много этого говна вылезло последнее время
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Этот бразил пиздабол ещё тот)
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