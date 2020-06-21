Ришарлисон рассказал о предложениях от МЮ и "Барселоны"

Ришарлисон Нападающий "Эвертона" Ришарлисон рассказал, что в январе у него были предложения от "Манчестер Юнайтед" и "Барселоны".

Ришарлисон присоединился к "ирискам" летом 2018 из "Уотфорда" и с тех пор наколотил 23 гола в рамках Премьер-Лиги.

Также Ришарлисон ярко себя проявил в сборной Бразилии, с которой он выиграл Кубок Америки в 2019 году. Однако 23-летний нападающий пока счастлив на "Гудисон Парк" и не спешит уходить на повышение.

"У меня было много предложений на протяжении сезона, в том числе от "Барселоны" и "Манчестер Юнайтед". Однако клуб решил сохранить меня, а я не захотел уходить посреди сезона. Нехорошо оставлять своих партнеров по команде таким образом".

"Конечно, это влияет на тебя, потому что "Барселона" — один из величайших клубов в мире, но я думаю, тебе как игроку также важно быть счастливым", — сообщил Ришарлисон Los Desimpedidos. 


Метки Барселона, Манчестер Юнайтед, Ришарлисон, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 21.06.2020 11:00

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  1. muaxaxaxa 21.06.2020 11:52 # muaxaxaxa
    Нет-нет, в МЮ не надо.

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  2. serg110kv 21.06.2020 11:23 # serg110kv
    Что то много этого говна вылезло последнее время

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  3. sausage 21.06.2020 11:14 # sausage
    Этот бразил пиздабол ещё тот)

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